Χθες Τετάρτη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «καρατόμησε» με προεδρικό διάταγμα τον Διευθυντή των Θρησκευτικών Υποθέσεων (Diyanet) της Τουρκίας, Αλί Ερμπάς.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο Ερμπάς ήταν ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους κοντά στον Τούρκο πρόεδρο, ενώ είχε τεθεί από το 2017 επικεφαλής αυτού του μεγάλου οργανισμού, με χιλιάδες τζαμιά στη γείτονα χώρα.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι την ημέρα που είχε μετατραπεί η Αγία Σοφία από μουσείο σε τζαμί το 2020, ο Ερμπάς είχε ανέβει στον άμβωνα κρατώντας σπαθί στα χέρια. Όχι οποιοδήποτε ξίφος, αλλά ένα οθωμανικό γιαταγάνι στη λάμα του οποίου είναι χαραγμένος ένας στίχος από το Κοράνι.

Η οκταετής θητεία του χαρακτηρίστηκε και από άλλες έντονες αντιπαραθέσεις, με αφορμή πολυτελείς συναντήσεις σε ξενοδοχεία, απουσία αναφορών στον Κεμάλ Ατατούρκ σε εθνικές επετείους, φήμες για διορισμό της συζύγου του με αναξιοκρατικό τρόπο, αλλά και τα τελευταία κηρύγματα που περιείχαν σκληρή ρητορική κατά γυναικών και ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Ποιος είναι ο Αλί Ερμπάς

Ο Αλί Ερμπάς είναι φανατικός με την παράδοση.

Οι παρεμβάσεις του έχουν επανειλημμένα προκαλέσει αντιδράσεις στην Τουρκία. Σφοδρές αντιδράσεις είχε ξεσηκώσει το «λεξικό θρησκευτικών εννοιών» που ανάρτησε το 2018 η Diyanet, καθώς ανέφερε ότι τα κορίτσια μπορούν να παντρεύονται από την ηλικία των 9 ετών· η αναφορά αυτή αποσύρθηκε μετά τις πιέσεις γυναικείων οργανώσεων και κεμαλικών κύκλων.

Ο Ερμπάς βρέθηκε στο στόχαστρο και για το κήρυγμά του στην Αγία Σοφία, στις 24 Ιουλίου του 2020, κρατώντας το οθωμανικό ξίφος. Στο λόγο του κατηγόρησε εμμέσως τον Κεμάλ Ατατούρκ, που είχε μετατρέψει τον ναό σε μουσείο το 1934, υποστηρίζοντας ότι όσοι «παρεμβαίνουν» στο καθεστώς της Αγίας Σοφίας είναι «καταραμένοι». Οι αντιδράσεις των κεμαλιστών υπήρξαν έντονες, ενώ κατατέθηκε και ποινική αναφορά σε βάρος του από τον κεμαλικό πολιτικό Αϊτούν Τσιράι.

Ο επικεφαλής της Diyanet έχει κατηγορηθεί επίσης για ρητορική μίσους απέναντι στους ΛΟΑΤΚΙ+, υποστηρίζοντας ότι η ομοφυλοφιλία «φέρνει ασθένειες» και «απειλεί την ανθρωπότητα». Δικηγόροι που κινήθηκαν νομικά εναντίον του βρέθηκαν σύντομα υπό έρευνα για «προσβολή θρησκευτικών αξιών». Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έσπευσε να τον στηρίξει, δηλώνοντας πως «η επίθεση στον ηγέτη της Diyanet είναι επίθεση στο ίδιο το κράτος» και ότι «όσα είπε ήταν απολύτως σωστά».

