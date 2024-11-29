Τουλάχιστον 30 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύκτας στη Λωρίδα της Γάζας από πλήγματα του στρατού του Ισραήλ, ενώ σήμερα εορτάζεται από τον ΟΗΕ η Διεθνής Ημέρα Αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό Λαό.

Τα περισσότερα πλήγματα εξαπολύθηκαν κατά αμάχων στον καταυλισμό προσφύγων Νουσεϊράτ - έναν από τους οκτώ ιστορικούς καταυλισμούς της Λωρίδας της Γάζας

Γιατροί επεσήμαναν ότι εντόπισαν τα πτώματα 19 Παλαιστίνιων που σκοτώθηκαν σε βόρεια τμήματα του καταυλισμού, .

Οι υπόλοιποι νεκροί καταγράφηκαν σε βόρειες και νότιες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας.

Μήνες προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα δεν απέφεραν καρπούς και πλέον οι συνομιλίες έχουν ανασταλεί.

Ο ΠΟΥ χαρακτηρίζει «καταστροφική» την κατάσταση στον ισοπεδωμένο παλαιστινιακό θύλακα και προειδοποιεί εναντίον των φοβερών ελλείψεων που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, «τώρα, το 90% ζει σε σκηνές», ενώ οι εκτοπισμένοι είναι πιο «ευάλωτοι σε λοιμώξεις του αναπνευστικού» και άλλες ασθένειες, την ώρα που «το ψύχος, η βροχή και οι πλημμύρες θα επιδεινώσουν τη διατροφική ανασφάλεια και τον υποσιτισμό».

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ακόμα πιο απελπιστική στο βόρειο τμήμα του θυλάκου υπό ισραηλινή πολιορκία.

Στον τομέα αυτό υπάρχει κίνδυνος λιμού, σύμφωνα με εκτίμηση του ΟΗΕ νωρίτερα τον τρέχοντα μήνα.

Διεθνής Ημέρα Αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό Λαό

Η Διεθνής Ημέρα Αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό Λαό γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Νοεμβρίου, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ελήφθη το 1977, με σκοπό να κάνει γνωστό στο διεθνές κοινό το παλαιστινιακό πρόβλημα.

Σε μήνυμά του το 2023, ο ΓΓ του Οργανισμού, Αντόνιο Γκουτέρες, είχε δηλώσει: «Την ημέρα αυτή επιβεβαιώσουμε τη διεθνή αλληλεγγύη προς τον Παλαιστινιακό λαό και το δικαίωμά του να ζει με ειρήνη και αξιοπρέπεια.

Αυτή η Διεθνής Ημέρα Αλληλεγγύης έρχεται κατά τη διάρκεια ενός από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια στην ιστορία του Παλαιστινιακού λαού. Είμαι συγκλονισμένος από τον θάνατο και την καταστροφή που έχουν σκεπάσει την περιοχή, η οποία κυριεύεται από πόνο, αγωνία και θλίψη».

Στις 29 Νοεμβρίου 2012, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με την απόφαση 67/19 ενέκρινε την αναβάθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής σε κράτος με ιδιότητα του παρατηρητή, μία πολιτική, διπλωματική, αλλά και συμβολική νίκη, που θα δώσει στους Παλαιστίνιους φωνή στη διεθνή κοινότητα. Υπέρ του αιτήματος τάχτηκαν 138 χώρες (μεταξύ τους η Ελλάδα και η Κύπρος), 9 ψήφισαν κατά, 41 χώρες απείχαν και 5 απουσίαζαν.

Πηγή: skai.gr

