Γεωργία: Δεκάδες συλλήψεις διαδηλωτών υπέρ της ΕΕ

Εκρηκτική είναι η κατάσταση στη Γεωργία μετά την απόφαση του κυβερνώντος κόμματος να αναστείλει τις ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ για τέσσερα χρόνια, που οδήγησε σε άγρια επεισόδια με δεκάδες συλλήψεις τη νύχτα στην πρωτεύουσα Τιφλίδα.



Περισσότεροι από 100 εν ενεργεία Γεωργιανοί διπλωμάτες υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή με την οποία επικρίνουν την αναστολή των ενταξιακών συνομιλιών από τη νέα κυβέρνηση, δήλωσε στο Reuters διπλωμάτης.



Οι διπλωμάτες υπογραμμίζουν ότι η απόφαση, που ανακοινώθηκε από το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο την Πέμπτη, παραβιάζει τη συνταγματική δέσμευση της χώρας να επιδιώξει την ένταξη στην Ένωση.





Ο πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γεωργία, στα πρώτα σχόλια των Βρυξελλών, δήλωσε μάλιστα ότι η κίνηση της Τιφλίδας να σταματήσει ουσιαστικά την υποψηφιότητά της στην ΕΕ μέχρι το 2028 ήταν «σπαρακτική».



Καταδίκασε επίσης την αστυνομική βία κατά των διαδηλωτών στη διαδήλωση υπέρ της ΕΕ. Η αστυνομία χρησιμοποίησε κανόνια νερού, σπρέι πιπεριού και δακρυγόνα εναντίονν νεαρών διαδηλωτών που ήταν θυμωμένοι για την απόφαση και είχαν μαζί τους σημαίες.



Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι 43 άτομα συνελήφθησαν. Σε ανακοίνωσή του, ανέφερε επίσης ότι 32 αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης, κατά την οποία ορισμένοι διαδηλωτές προσπάθησαν να σπάσουν μεταλλικά φράγματα έξω από το κοινοβούλιο.





Ο Συνασπισμός για την Αλλαγή, το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, είπε ότι δύο από τις ηγέτιδές του δέχθηκαν επίθεση από την αστυνομία κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης, με τη μία να έχει σπάσει το χέρι της και η άλλη τη μύτη.



Η Νίκα Μέλια, ηγέτης του Συνασπισμού για την Αλλαγή, κάλεσε σε νέες διαδηλώσεις εντός της ημέρας (Παρασκευή).



«Σήμερα έχουμε μόνο μια δουλειά - την υπηρεσία της χώρας, για να έχουμε αύριο μια χώρα, και τα παιδιά μας να έχουν μέλλον», έγραψε η Μέλια στο Facebook.



Το Γεωργιανό Όνειρο κέρδισε στις εκλογές του Οκτωβρίου με σχεδόν το 54% των ψήφων, αλλά τα κόμματα της αντιπολίτευσης είπαν ότι η ψηφοφορία ήταν νοθευμένη και αρνήθηκαν να πάρουν τις έδρες τους στο κοινοβούλιο. Το κόμμα ανέστειλε τις ενταξιακές συνομιλίες στην ΕΕ λόγω αυτού που αποκάλεσε «εκβιασμό» από τις Βρυξέλλες.

Η διαμαρτυρία των διπλωματών

Η Πρόεδρος Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, φιλοευρωπαία και επικρίτρια του Γεωργιανού Ονείρου, της οποίας οι εξουσίες είναι ως επί το πλείστον εθιμοτυπικές, απηύθυνε έκκληση την Πέμπτη στους

Γεωργιανούς διπλωμάτες να διαμαρτυρηθούν κατά του παγώματος των συνομιλιών.



Ένας διπλωμάτης είπε στο Reuters ότι περισσότεροι από 100 εν ενεργεία διπλωμάτες υπέγραψαν την επιστολή, λέγοντας ότι η κίνηση παραβιάζει τη συνταγματική δέσμευση της χώρας να επιδιώξει την ένταξη στην ΕΕ.



Ο πρεσβευτής της Γεωργίας στη Νότια Κορέα, σε ανάρτησή του στο Facebook, φάνηκε ότι αντιτίθεται στο πάγωμα της ένταξης, ενώ ο απεσταλμένος της Τιφλίδας στη Βουλγαρία δήλωσε στο X ότι παραιτήθηκε λόγω της αναστολής των συνομιλιών.



Ο απεσταλμένος της ΕΕ στην Τιφλίδα Πάβελ Χερτσίνσκι χαρακτήρισε την απόφαση για πάγωμα των ενταξιακών συνομιλιών ως «πολύ λυπηρή» και «σπαρακτική».



«Αυτό που συνέβη χθες έρχεται σαφώς σε αντίθεση με την πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης της Γεωργίας, στην πραγματικότητα όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων της Γεωργίας, αντίκειται επίσης στη θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του πληθυσμού της Γεωργίας», είπε.



Εξέφρασε επίσης τη λύπη του για τη βία κατά των διαδηλωτών.



Αν και η Γεωργία είναι υποψήφια για ένταξη χώρα, οι σχέσεις της με τις Βρυξέλλες έχουν επιδεινωθεί απότομα τους τελευταίους μήνες εν μέσω κατηγοριών από πολιτικούς της ΕΕ ότι η Τιφλίδα ακολουθεί φιλορωσικές και αυταρχικές πολιτικές.



Η ίδια η ΕΕ είπε νωρίτερα αυτό το έτος ανακοίνωσε ότι η αίτηση της Γεωργίας είχε παγώσει ως απάντηση στους νέους νόμους που ψηφίστηκαν κατά των «ξένων πρακτόρων» και των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ που οι επικριτές λένε ότι είναι δρακόντειοι και εμπνευσμένοι από τη Μόσχα.





Η κυβέρνηση, η οποία δεν έχει διπλωματικούς δεσμούς με τη Ρωσία, είπε ότι οι νόμοι ήταν αναλογικοί και απαραίτητοι για την προστασία της εθνικής ασφάλειας και των παραδοσιακών αξιών της κοινωνίας.



Το Γεωργιανό Όνειρο, το οποίο θεωρείται ότι ελέγχεται από τον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή του, τον πρώην πρωθυπουργό Μπιτζίνα Ιβανισβίλι, έχει κινηθεί τα τελευταία χρόνια για να εμβαθύνει τους δεσμούς με τη Ρωσία και την Κίνα.



Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την Πέμπτη κατά της αναγνώρισης των εκλογών του Οκτωβρίου και ζήτησε κυρώσεις σε βασικά πρόσωπα του Γεωργιανού Ονείρου.

Πηγή: skai.gr

