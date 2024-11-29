Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Άρχισε το πρωί στη Βουλή των Κοινοτήτων η συζήτηση επί πρότασης νόμου περί νομιμοποίησης του εθελούσιου υποβοηθούμενου θανάτου.

Το θέμα έχει διχάσει τους Βρετανούς βουλευτές, που θα κληθούν το απόγευμα να ψηφίσουν κατά συνείδηση για το κατά πόσο θεωρούν πως το νομοσχέδιο πρέπει να προχωρήσει στα επόμενα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας, δηλαδή τη λεπτομερή εξέταση και την πιθανή υποβολή τροπολογιών πριν την οριστική έγκριση.

Περισσότεροι από 160 βουλευτές έχουν ζητήσει να τοποθετηθούν, με τη συζήτηση να ανοίγει η βουλεύτρια του Εργατικού Κόμματος Κιμ Λεντμπίτερ, που έχει καταθέσει το «ιδιωτικό» νομοσχέδιο, όπως επιτρέπει η διαδικασία. «Το νομοσχέδιο δίνει σε ανίατους ασθενείς, υπό πολύ αυστηρά κριτήρια, την επιλογή, την αυτονομία, την αξιοπρέπεια στο τέλος της ζωής τους», είπε η εισηγήτρια.

Με το νομοσχέδιο προτείνεται να επιτρέπεται σε ενήλικους πολίτες με ανίατη ασθένεια που έχουν διαγνωστεί με λιγότερους από έξι μήνες ζωής να ζητούν βοήθεια για να βάλουν τέλος στη ζωή τους.

Θα απαιτείται η έγκριση από δύο ανεξάρτητους γιατρούς και έναν δικαστή. Θα πρέπει δε να παρέρχεται περίοδος τουλάχιστον επτά ημερών από την ιατρική έγκριση και ακόμα 14 ημερών από τη δικαστική έγκριση για να χορηγείται στον ασθενή η θανάσιμη δόση φαρμάκου.

Οι γιατροί θα πρέπει να δηλώνουν σίγουροι πως ο ασθενής δεν τελεί υπό πίεση άλλων ζητώντας την υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Στην περίπτωση που κριθεί πως κάποιος άλλος πιέζει ή εξαναγκάζει τον ασθενή να καταφύγει σε αυτό το αίτημα, επισύρεται ποινή κάθειρξης 14 ετών.

Η πρόταση νόμου εξαιρεί από το δικαίωμα του υποβοηθούμενου θανάτου άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας ή αναπηρία που επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων.

Οι επικριτές του νομοσχεδίου ανησυχούν ότι ίσως οι ασφαλιστικές δικλείδες για τους πιο ευάλωτους ασθενείς δεν είναι επαρκείς, άποψη που απορρίπτει η κα Λεντμπίτερ.

Ο πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ είχε ψηφίσει υπέρ της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας την προηγούμενη φορά που είχε προταθεί στη Βουλή των Κοινοτήτων, το 2015.

Ωστόσο, σε νεότερες δηλώσεις του είχε πει πως δεν έχει αποφασίσει πώς θα ψηφίσει αυτή τη φορά. «Προφανώς πολλά θα εξαρτηθούν από τη λεπτομέρεια και πρέπει να πετύχουμε τη σωστή ισορροπία, αλλά πάντοτε υποστήριζα ότι θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες», είπε ο κ. Στάρμερ.

Υπέρ του νομοσχεδίου έχει ταχθεί ο πρώην πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον.

Πηγή: skai.gr

