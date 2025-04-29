Ρεπουμπλικάνοι της κάτω Βουλής θέλουν να επιβληθούν κόστη «τουλάχιστον 1.000 δολαρίων» σε κάθε πρόσωπο το οποίο υποβάλλει αίτηση να του χορηγηθεί άσυλο στις ΗΠΑ, αποκαλύπτει κείμενο για τα δημοσιονομικά που είδε το φως της δημοσιότητας χθες Δευτέρα και μοιάζει να εγγράφεται στην ευρύτερη επίθεση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της μετανάστευσης.

Το κείμενο, συνταγμένο από Ρεπουμπλικάνους της επιτροπής δικαστικών υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, είναι μέρος πακέτου προτάσεων για τον προϋπολογισμό του ομοσπονδιακού κράτους που εκκρεμεί να υιοθετηθεί για το οικονομικό έτος 2025.

Ο πρόεδρος Τραμπ ασκεί πίεση προκειμένου το Κογκρέσο να κινηθεί με ταχύτητα για την υιοθέτηση του προϋπολογισμού ώστε να χρηματοδοτηθούν εμβληματικά μέτρα της κυβέρνησής του, όπως το πρόγραμμα μαζικών απελάσεων παράτυπων μεταναστών.

Η διαδικασία αίτησης για τη χορήγηση ασύλου, σήμερα δωρεάν, αφορά ανθρώπους που υφίστανται διωγμό, ή έχουν βάσιμους λόγους να φοβούνται πως θα υποστούν διωγμό, εξαιτίας της φυλής, της θρησκείας, της εθνικότητας, του ότι ανήκουν σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα είναι φορείς συγκεκριμένων πολιτικών απόψεων, κατά τη φρασεολογία της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης (USCIS).

Αντίθετα με ανθρώπους που ζητούν να τους αναγνωριστεί η ιδιότητα του πρόσφυγα, οι αιτούντες άσυλο πρέπει να είναι παρόντες όταν υποβάλλεται το αίτημα σε σημείο εισόδου στις ΗΠΑ (αεροδρόμιο ή συνοριακό φυλάκιο κατά κανόνα).

Το ποσό των χιλίων δολαρίων ανά αιτούντα άσυλο μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τον πληθωρισμό, σύμφωνα με την πρόταση των βουλευτών των Ρεπουμπλικάνων.

Η πρόταση προβλέπει ακόμη κόστη 8.500 δολαρίων για οποιονδήποτε θέλει να εξασφαλίσει την απελευθέρωση από τις αμερικανικές αρχές ασυνόδευτου ανήλικου μετανάστη.

Ο Τομ Χόμαν, που ονομάστηκε από τον πρόεδρο Τραμπ υπεύθυνος του προγράμματος απέλασης μεταναστών που θέλει, στηλίτευσε σε εμφάνισή του στο ABC News χθες τις ανεπάρκειες, κατ’ αυτόν, των διαδικασιών χορήγησης ασύλου.

«Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, σχεδόν 9 άνθρωποι στους 10 που υπέβαλαν αίτηση ασύλου στα σύνορα την είδαν να ολοκληρώνεται με διαταγή απέλασης επειδή δεν έφυγαν εξαιτίας του φόβου πως επρόκειτο να υποστούν διωγμό στην πατρίδα τους», υποστήριξε.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο επίσης χθες δεν δίστασε να κατηγορήσει τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν πως επέτρεπε εσκεμμένα σε παράτυπους μετανάστες να παραμένουν στη χώρα με την προσδοκία πως το Δημοκρατικό κόμμα θα εξασφάλιζε αργότερα εκλογικά οφέλη.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos για λογαριασμό των ABC News και Washington Post που δημοσιεύτηκε προχθές Κυριακή, οριακή πλειοψηφία των Αμερικανών (το 53%) επικρίνει την πολιτική του Λευκού Οίκου για τη μετανάστευση, ποσοστό αυξημένο κατά 5 μονάδες από τον Φεβρουάριο.

