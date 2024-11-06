Η Καμάλα Χάρις τηλεφώνησε στον Ντόναλντ Τραμπ και τον συνεχάρη για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με συνεργάτη της υποψήφιας των Δημοκρατικών, η Αντιπρόεδρος κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ τόνισε τη σημασία της ειρηνικής μεταβίβασης της εξουσίας και του να είσαι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς.

Η Τζεν Ο'μάλι Ντίλλον, πρόεδρος της εκστρατείας της Κάμαλα Χάρις, ενημέρωσε το προεκλογικό προσωπικό την Τετάρτη ότι η Αντιπρόεδρος είπε στον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα συνεργαστεί με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν «για να εξασφαλίσει μια ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας, σε αντίθεση με αυτό που είδαμε το 2020», σύμφωνα με email που επικαλείται η Washington Post.

Η εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι μίλησε τηλεφωνικά με την Καμάλα Χάρις και ότι τον συνεχάρη για τη νίκη στις προεδρικές εκλογές.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ συνεχάρη επίσης την Αντιπρόεδρο Χάρις για τη δύναμή της, τον επαγγελματισμό και την επιμονή της σε όλη τη διάρκεια της εκστρατείας, και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στη σημασία της ενότητας της χώρας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εκστρατείας Τραμπ, Στίβεν Τσουνγκ.

Η Κάμαλα Χάρις αναμένεται να πραγματοποιήσει ομιλία αργότερα την Τετάρτη στο πανεπιστήμιο Χάουαρντ στην Ουάσινγκτον.

Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του 2024 και θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο για μια δεύτερη θητεία.

Μετά τη νίκη Τραμπ, ο οποίος έχασε την προεδρία το 2020 για να νικήσει φέτος την Αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις, η διαδικασία εκλογής προέδρου εισέρχεται πλέον σε μια μεταβατική περίοδο δύο μηνών.

Το Κογκρέσο πρόκειται να συνεδριάσει στις 6 Ιανουαρίου 2025, για να επικυρώσει τα αποτελέσματα του Εκλεκτορικού Κολλεγίου και ο Τραμπ ακολούθως θα ορκιστεί δύο εβδομάδες αργότερα, στις 20 Ιανουαρίου. Η θητεία των προέδρων ξεκινά πάντα εκείνη την ημέρα όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.