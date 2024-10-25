Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Αντικαταστάθηκε δικαστής - Πώς βγαίνει κερδισμένος ο Νετανιάχου

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) ανακοίνωσε σήμερα την αντικατάσταση μίας από τις δικαστές που ήταν ανάμεσα στους δικαστές που εξέταζαν την υπόθεση έκδοσης εντάλματος σύλληψης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, μια κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω καθυστερήσεις στην υπόθεση.

Η Ρουμάνα δικαστής Ιουλία Μότοκ ζήτησε να αποχωρήσει από την τριμελή επιτροπή, επικαλούμενη λόγους υγείας και αντικαταστάθηκε αμέσως από τη Σλοβένα δικαστή του ΔΠΔ, Μπέτι Χόλερ, δήλωσε ο πρόεδρος του Δικαστηρίου.

Η κίνηση αναμένεται να καθυστερήσει περαιτέρω τη λήψη απόφασης για την υπόθεση που επικεντρώνεται στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς η νέα δικαστής θα χρειαστεί χρόνο για να προλάβει να εξετάσει τις καταθέσεις.

Ο εισαγγελέας του ΔΠΔ Καρίμ Χαν είχε κάνει αίτημα τον Μάιο να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης κατά του Νετανιάχου, του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, και κατά τριών ηγετών της Χαμάς, τονίζοντας ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ότι όλοι τους είχαν διαπράξει εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς, ο Ισμαήλ Χανίγια, ο Γιαχία Σινουάρ, Μοχάμεντ Ντέιφ, σκοτώθηκαν όλοι σε επιθέσεις του Ισραήλ τους τελευταίους μήνες.

Το Δικαστήριο δεν έχει καθορίσει προθεσμίες, αλλά σε προηγούμενες υποθέσεις έχει χρειαστεί περίπου τρεις μήνες για να αποφανθεί επί αιτημάτων για εντάλματα σύλληψης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

