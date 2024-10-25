Aπό την αρχή του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου, έχει δεχτεί πιέσεις τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από μέλη της κυβέρνησης να καταθέσεις ένα σαφές σχέδιο διοίκησης για την μεταπολεμική Γάζα.

Οι υποστηρικτές του σχεδίου θεωρούν ότι μόνο με στρατηγική εξόδου μπορεί να υπάρξει σταθερότητα και προειδοποιούν ότι διαφορετικά η σύγκρουση θα μπορούσε να αναζωπυρωθεί στο μέλλον.

Την ίδια αγωνία εκφράζει και ο απόστρατος Ισραηλινός στρατηγός Γκιόρα Εϊλάντ, ο οποίος εκτιμά ότι το Ισραήλ πιστεύει ότι το Ισραήλ έχει ακόμα μπροστά του μήνες μάχης στη Γάζα, εκτός εάν ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου αδράξει την ευκαιρία που προσφέρει ο θάνατος του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, για να τερματίσει τον πόλεμο.

Ο Εϊλάντ ήταν ένας από τους πρώην ανώτερους αξιωματικούς του στρατού που μετά τον θάνατο του Σινουάρ αμφισβήτησαν τη στρατηγική της κυβέρνησης στη Γάζα, όπου νωρίτερα αυτό το μήνα τα στρατεύματα επέστρεψαν σε περιοχές του βορρά που είχαν ήδη εκκαθαρίσει τουλάχιστον δύο φορές πριν.

Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, ισραηλινά στρατεύματα επιχειρούν γύρω από την Τζαμπαλία, στη βόρεια Γάζα, όπου επέστρεψαν για τρίτη φορά τόσο στην πόλη όσο και στον ιστορικό προσφυγικό καταυλισμό της από την αρχή του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023.

Πολλοί πρώην αξιωματούχοι ασφαλείας που υποστηρίζουν μία διαφορετική προσέγγιση του ισραηλινού στρατού στο πεδίο της μάχης με γρήγορες και αποφασιστικές ενέργειες, προειδοποιούν ότι ο στρατός κινδυνεύει να βαλτώσει σε μια εκστρατεία απεριόριστης διάρκειας που απαιτεί μόνιμη παρουσία στρατευμάτων.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση ενεργεί σε πλήρη αντίθεση με την έννοια της ασφάλειας του Ισραήλ», δήλωσε ο Γιομ-Τοβ Σαμία, πρώην επικεφαλής της Νότιας Διοίκησης του στρατού, στο δημόσιο ραδιόφωνο Kan.

Μέρος της επιχείρησης που διεξάγει ο στρατός στη Τζαμπαλία αποτελεί και η απομάκρυνση χιλιάδων ανθρώπων από την περιοχή σε μια προσπάθεια διαχωρισμού αμάχων από τους μαχητές της Χαμάς.

Ο στρατός λέει ότι έχει μετακινήσει περίπου 45.000 πολίτες από την περιοχή γύρω από την Τζαμπάλια και σκότωσε εκατοντάδες μαχητές κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Ωστόσο, έχει δεχθεί έντονη κριτική για τον μεγάλο αριθμό απωλειών αμάχων που αναφέρθηκαν επίσης, ενώ η διεθνής κοινότητα έχει αυξήσει τις εκκλήσεις για την παροχή περισσότερων προμηθειών βοήθειας για την ανακούφιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην περιοχή.

Ο Άιλαντ, πρώην επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, ήταν ο κύριος συγγραφέας μιας πολυσυζητημένης πρότασης που ονομάστηκε "το σχέδιο των στρατηγών", σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ θα έπρεπε να απομακρύνει γρήγορα τους αμάχους από τη βόρεια Γάζα και εν συνεχεία να λιμοκτονήσει τους επιζώντες μαχητές της Χαμάς κόβοντάς τους το νερό και τις προμήθειες τροφίμων.

Οι κινήσεις του ισραηλινού στρατού αυτόν τον μήνα προκάλεσαν την κριτική των Παλαιστινίων ότι ο στρατός εφάρμοσε το σχέδιο του Άιλαντ, το οποίο εκτιμούν ότι αποσκοπεί στην οριστική εκκαθάριση της περιοχής για τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας για μετά τον πόλεμο.

Ο στρατός έχει αρνηθεί ότι ακολουθεί οποιοδήποτε τέτοιο σχέδιο και ο ίδιος ο Άιλαντ πιστεύει ότι η στρατηγική που υιοθετήθηκε δεν είναι ούτε το σχέδιό του, ούτε μια κλασική κατοχή.

«Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει στη Τζαμπάλια», είπε ο Άιλαντ στο Reuters. «Αλλά νομίζω ότι οι IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) κάνουν κάτι που βρίσκεται ανάμεσα στις δύο εναλλακτικές λύσεις, τη συνηθισμένη στρατιωτική επίθεση και το σχέδιό μου», είπε.

Νετανιάχου: Δεν σχεδιάζουμε να μείνουμε στη Γάζα

Από την αρχή του πολέμου, ο Νετανιάχου δήλωνε ότι το Ισραήλ θα έφερνε τους ομήρους στο σπίτι και θα διέλυε τη Χαμάς ως στρατιωτική και κυβερνητική δύναμη, και δεν θα έμενε στη Γάζα.

Αλλά η κυβέρνησή του δεν διατύπωσε ποτέ μια σαφή πολιτική για τον στόχο της εκστρατείας, που ξεκίνησε μετά την επίθεση στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Για μήνες υπήρξαν ανοιχτές διαφωνίες μεταξύ του Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ που αντικατοπτρίζουν μια ευρύτερη διαίρεση μεταξύ του κυβερνητικού συνασπισμού και του στρατού, ο οποίος εδώ και καιρό ήταν υπέρ της επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό των μαχών και την επιστροφή των ομήρων στα σπίτια τους.

Χωρίς συμφωνημένη στρατηγική, το Ισραήλ κινδυνεύει να κολλήσει στη Γάζα για το άμεσο μέλλον, δήλωσε ο Ofer Shelah, διευθυντής του ερευνητικού προγράμματος Πολιτικής Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας στο Τελ Αβίβ.

"Η κατάσταση για το Ισραήλ είναι πολύ επισφαλής αυτή τη στιγμή. Γλιστράμε προς μια κατάσταση όπου το Ισραήλ θεωρείται ο de facto κυρίαρχος στη Γάζα", είπε.



Χτυπάμε και φεύγουμε

Με τη στρατιωτική εστίαση του Ισραήλ να στρέφεται τώρα εναντίον του υποστηριζόμενου από το Ιράν κινήματος της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ο αριθμός των μεραρχιών του στρατού που εμπλέκονται στη Γάζα μειώθηκε σε δύο, σε σύγκριση με πέντε στην αρχή του πολέμου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις από ισραηλινές πηγές ασφαλείας, υπάρχουν 10.000-15.000 στρατιώτες σε κάθε τμήμα του Ισραηλινού Στρατού.

Ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι τα 25 τάγματα της Χαμάς που πίστευε ότι διέθετε η Χαμάς στην αρχή του πολέμου έχουν καταστραφεί εδώ και πολύ καιρό, και περίπου η μισή δύναμη, ή περίπου 17.000-18.000 μαχητές έχουν σκοτωθεί. Ωστόσο, ομάδες μαχητών παραμένουν για να πραγματοποιήσουν επιδρομές στα ισραηλινά στρατεύματα.

«Δεν εμπλεκόμαστε με τανκς στο έδαφος, επιλέγουμε τους στόχους μας», είπε ένας μαχητής της Χαμάς, με τον οποίο επικοινώνησε το Reuters μέσω μιας εφαρμογής συνομιλίας. «Ενεργούμε με τρόπο που μας επιτρέπει να αγωνιζόμαστε για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο».

Αν και τέτοιες τακτικές δεν θα εμποδίσουν τον ισραηλινό στρατό να κινηθεί γύρω από τη Γάζα όπως θέλει, εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν σημαντικό κόστος στο Ισραήλ.

Ο διοικητής της 401ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας του Ισραήλ σκοτώθηκε στη Γάζα αυτή την εβδομάδα όταν βγήκε από το τανκ του για να μιλήσει με άλλους διοικητές σε ένα σημείο παρατήρησης όπου μαχητές είχαν παγιδεύσει με βόμβα. Ήταν ένας από τους ανώτερους αξιωματικούς που σκοτώθηκαν στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Τρεις στρατιώτες σκοτώθηκαν την Παρασκευή.

«Με τη δολοφονία του Σινουάρ, δεν υπάρχει λόγος να παραμείνουμε στη Γάζα», είπε ένας πρώην ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος με άμεση εμπειρία στον θύλακα, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

«Μεθοδικές» επακριβείς επιχειρήσεις στο μέλλον θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εάν η Χαμάς ανασυνταχθεί και ξαναρχίσει οποιονδήποτε πόλεμο στο Ισραήλ, αλλά ο κίνδυνος να αφήσουμε στρατεύματα μόνιμα στη Γάζα είναι μεγάλος κίνδυνος, είπε ο πρώην αξιωματούχος.

Το γραφείο του Νετανιάχου δήλωσε την Πέμπτη ότι οι Ισραηλινοί διαπραγματευτές θα πάνε στο Κατάρ αυτό το Σαββατοκύριακο για να συμμετάσχουν στις συνομιλίες για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και την απελευθέρωση ομήρων. Αλλά ποια θα είναι η θέση της Χαμάς και σε ποιον θα επιτρέψει το Ισραήλ να διοικήσει τον θύλακα όταν σταματήσουν οι μάχες παραμένει ασαφές.

Ο Νετανιάχου έχει αρνηθεί οποιαδήποτε σχέδια για παραμονή στη Γάζα ή να επιτρέψει στους Ισραηλινούς εποίκους να επιστρέψουν, όπως φοβούνται πολλοί Παλαιστίνιοι.

Αλλά τα σκληροπυρηνικά κόμματα υπέρ των εποίκων στον συνασπισμό του και στο δικό του κόμμα Λικούντ δεν θα ήθελαν τίποτα άλλο από το να αντιστρέψουν τη μονομερή απομάκρυνση των Ισραηλινών εποίκων το 2005 από τον πρώην πρωθυπουργό Αριέλ Σαρόν.

