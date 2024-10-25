Ένα ηγετικό στέλεχος από το μικρότερο κόμμα που συμμετέχει στην κυβέρνηση μειοψηφίας της Ισπανίας βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, έπειτα από κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος του, δήλωσαν αξιωματούχοι σήμερα, μία ημέρα αφότου παραιτήθηκε αιφνιδίως καταφέρνοντας ένα πλήγμα στον εύθραυστο κυβερνητικό συνασπισμό.

Σε μια επιστολή που ανήρτησε στο Χ χθες, ο Ινίγο Ερεχόν, ο βασικός εκπρόσωπος τύπου της αριστερής πλατφόρμας Sumar, ανακοίνωσε πως εγκαταλείπει την πολιτική. Προς το παρόν δεν έχει ανταποκριθεί σε αίτημα να σχολιάσει σχετικά.

Την Τρίτη, ένας ανώνυμος λογαριασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατηγόρησε έναν «γνωστό πολιτικό με έδρα τη Μαδρίτη» για «ψυχολογική κακοποίηση», «ψυχολογική χειραγώγηση» και «εξευτελιστικές σεξουαλικές πρακτικές».

Αφότου ο Ερεχόν ανακοίνωσε την παραίτησή του, η ηθοποιός και παρουσιάστρια της τηλεόρασης Ελίσα Μουλίαα έγραψε στο Χ: «Είμαι θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον Ινίγο Ερεχόν και θέλω να το καταγγείλω».

Πηγές από το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανέφεραν σήμερα ότι μια καταγγελία έχει κατατεθεί στην αστυνομία σε βάρος του Ερεχόν.

Η ανάρτηση του Ερεχόν στο Χ δεν αναφερόταν στις καταγγελίες. Εκείνος εξήγησε ότι η απόφασή του να παραιτηθεί οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η ζωή στο φως της δημοσιότητας οδήγησε σε μια «τοξική υποκειμενικότητα που η πατριαρχία εντείνει στην περίπτωση των ανδρών».

Το κόμμα Sumar, που προασπίζεται τον φεμινισμό, βρέθηκε ήδη αντιμέτωπο με μια μεγάλη πτώση στη δημοτικότητά του στις περιφερειακές και ευρωπαϊκές εκλογές, η οποία ανάγκασε την επικεφαλής του, την αντιπρόεδρο της ισπανικής κυβέρνησης Γιολάντα Ντιάς, να παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματός της τον Ιούνιο.

Η κυβέρνηση θα είναι ευάλωτη σε οποιαδήποτε ψήφο εμπιστοσύνης, διότι βασίζεται στη στήριξη μικρότερων κομμάτων για την έγκριση ενός νομοσχεδίου. Δέχεται πιέσεις τόσο από τα αριστερά όσο και από τα δεξιά και η υπερψήφιση του φετινού προϋπολογισμού τίθεται σε κίνδυνο από τις αξιώσεις τους.

Ο Ερεχόν, ηλικίας 40 ετών, είναι μια ηγετική φυσιογνωμία στην ισπανική πολιτική σκηνή για περισσότερα από 10 χρόνια, αφότου υπήρξε συνιδρυτής του ακροαριστερού Podemos, προτού δημιουργήσει το κόμμα Mas Pais, το οποίο τώρα ανήκει στη συμμαχία Sumar.

Το Sumar ανακοίνωσε πως ξεκίνησε έρευνα αφότου χρήστες του Χ τον κατονόμασαν κάτω από τον ανώνυμο λογαριασμό τον οποίο κοινοποίησε η δημοσιογράφος Κριστίνα Φαλάρας, που αργότερα είπε ότι εκείνος βρισκόταν στο επίκεντρο των καταγγελιών.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε χθες τη στήριξή του στις γυναίκες θύματα κακοποίησης, ωστόσο υπογράμμισε πως συνεχίζει να εμπιστεύεται την Ντίας και το Sumar, «το οποίο έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει πολλά για την πρόοδο των γυναικών».

Το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα κάλεσε την Ντίας να διευκρινίσει πότε εκείνη ενημερώθηκε αρχικά για τις καταγγελίες σε βάρος του Ερεχόν, ο οποίος προαλειφόταν ως ο διάδοχός της στην ηγεσία του Sumar.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

