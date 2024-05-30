Λογαριασμός
Το ΥΠΕΞ καταδικάζει τις επιθέσεις κατά αμάχων στη Ράφα - Έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός

«Ζητούμε διεξοδική έρευνα, που θα ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες αυτής της επίθεσης», αναφέρει το ΥΠΕΞ και προσθέτει: «Η Ελλάδα επαναλαμβάνει τη έκκλησή της για άμεση κατάπαυση του πυρός»

ΥΠΕΞ

Τις πρόσφατες επιθέσεις κατά αμάχων στη Ράφα καταδικάζει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) το Υπουργείο Εξωτερικών και τονίζει την ανάγκη για άμεση κατάπαυση του πυρός.

«Η Ελλάδα καταδικάζει τις πρόσφατες επιθέσεις κατά αμάχων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, στη Ράφα. Ζητούμε διεξοδική έρευνα, που θα ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες αυτής της επίθεσης», αναφέρει το ΥΠΕΞ και προσθέτει: «Η Ελλάδα επαναλαμβάνει τη έκκλησή της για άμεση κατάπαυση του πυρός, σεβασμό του ανθρωπιστικού και διεθνούς δικαίου από όλα τα μέρη, άμεση εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα κι απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς».

Πηγή: skai.gr

