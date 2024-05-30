Τις πρόσφατες επιθέσεις κατά αμάχων στη Ράφα καταδικάζει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) το Υπουργείο Εξωτερικών και τονίζει την ανάγκη για άμεση κατάπαυση του πυρός.

«Η Ελλάδα καταδικάζει τις πρόσφατες επιθέσεις κατά αμάχων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, στη Ράφα. Ζητούμε διεξοδική έρευνα, που θα ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες αυτής της επίθεσης», αναφέρει το ΥΠΕΞ και προσθέτει: «Η Ελλάδα επαναλαμβάνει τη έκκλησή της για άμεση κατάπαυση του πυρός, σεβασμό του ανθρωπιστικού και διεθνούς δικαίου από όλα τα μέρη, άμεση εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα κι απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς».

Η Ελλάδα καλεί εκ νέου για άμεση κατάπαυση του πυρός, σεβασμό του ανθρωπιστικού και διεθνούς δικαίου από όλα τα μέρη, άμεση εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατά η Χαμάς. — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 30, 2024

Πηγή: skai.gr

