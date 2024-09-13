Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υποστήριξε την απόφαση της Δημάρχου του Παρισιού, Αν Ινταλγκό, να μην αφαιρέσει ακόμη τους Ολυμπιακούς κύκλους από τον Πύργο του Άιφελ.

«Ήταν καλό να μην τους βγάλουμε αμέσως, είχε δίκιο», είπε σε συνέντευξή του στη «Le Parisien».

Ενώ η αυριανή (14/9) μεγάλη «παρέλαση των πρωταθλητών» και η γιορτή που θα ακολουθήσει, θα ολοκληρώσει τη μαγευτική παρένθεση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2024, ο Εμμανουέλ Μακρόν στην ίδια συνέντευξη, είπε επιθυμεί τη διεξαγωγή ενός «εθνικού αθλητικού φεστιβάλ» την ίδια ημερομηνία κάθε χρόνο, σε μοντέλο κοντά σε αυτό του Μουσικού Φεστιβάλ, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον Ιούνιο.

«Πρέπει να συγκεντρωθούμε γύρω από ένα δημοφιλές αθλητικό φεστιβάλ, που λαμβάνει χώρα στους δρόμους, στα σχολεία, στα ειδικά αθλητικά συγκροτήματα. Στις πόλεις μας, στα χωριά μας, στις γειτονιές μας, θέλω οι απανταχού Γάλλοι να επιδοθούν στο άθλημά τους μέσα από διαδηλώσεις, αγώνες, με μικρούς και μεγάλους αθλητισμός σε καθημερινή βάση», τόνισε –μεταξύ άλλων- ο Γάλλος Πρόεδρος.

Αύριο, στη διάρκεια της μεγάλη γιορτής, υπάρχει προγραμματισμένη τελετή απονομής βραβείων στους αθλητές και παρααθλητές, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Εμμανουέλ Μακρόν.

