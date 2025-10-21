Σε 88 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται η οικονομική αξία των κλοπιμαίων, καθώς η ιστορική τους αξία είναι ανεκτίμητη, από την κινηματογραφική διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου σύμφωνα με την εισαγγελέα του Παρισιού Λορ Μπεκό.

«Οι ζημιές εκτιμήθηκαν από τον επιμελητή του Λούβρου σε 88 εκατομμύρια ευρώ», ένα «εξαιρετικά εντυπωσιακό» ποσό, αλλά «δεν έχει καμία σχέση με την ιστορική ζημιά», τόνισε η εισαγγελέας στο RTL, διευκρινίζοντας ότι οι δράστες «δεν θα μπορούσαν να πάρουν ποτέ αυτό το σημαντικό ποσό «στην περίπτωση που έχουν την πολύ κακή ιδέα να αποσυναρμολογήσουν και να λιώσουν αυτά τα κοσμήματα».

«Μπορούμε ίσως να ελπίζουμε ότι θα το σκεφτούν και δεν θα καταστρέψουν αυτά τα κοσμήματα χωρίς λόγο», τόνισε η εισαγγελέας. Παράλληλα, ανακοίνωσε πως έχουν ταυτοποιηθεί τέσσερα άτομα τα οποία ήταν παρόντα στο συμβάν, ενώ παράλληλα υπονόησε ότι «γύρω τους» υπήρχαν «ομάδες» που «τους βοήθησαν να πραγματοποιήσουν αυτήν την κλοπή».

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργού

Ερωτηθείσα για την ύπαρξη συνεργού που έχει θέση στο πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου, η κ. Μπεκό, άφησε το ενδεχόμενο ανοιχτό, απαντώντας ότι δεν μπορούσε να «απαντήσει ναι ή όχι» σε αυτό το στάδιο. Η εισαγγελέας ανέφερε επίσης ότι το ανυψωτικό μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε στην κλοπή αποκτήθηκε από τους δράστες μέσω «ψευδοενοικίασης κατά τη διάρκεια μιας υποτιθέμενης μετακόμισης».



«Όταν ένα από τους υπαλλήλους αυτής της επιχείρησης παρουσιάστηκε στο σημείο της μετακόμισης, βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο απειλητικούς άνδρες, που ωστόσο δεν έκαναν εναντίον του καμία χρήση βίας», συμπλήρωσε, επικαλούμενη μια κατάθεση μήνυσης.

Σύμφωνα με την Μπεκό, εκτός από τους ανακριτές της εξειδικευμένης ομάδας Jirs της εισαγγελίας του Παρισιού, που διευθύνουν τις έρευνες, «περίπου 100» ερευνητές έχουν κινητοποιηθεί στο Παρίσι για την υπόθεση.

