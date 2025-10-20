Λούβρο: Αυτά είναι τα κοσμήματα που κλάπηκαν

Κοσμήματα ανεκτίμητης ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας κλάπηκαν στην κινηματογραφική διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Τέσσερις μασκοφόροι χρησιμοποίησαν ένα φορτηγό με ανυψωτικό μηχάνημα για να φτάσουν σε ένα μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου της Πινακοθήκης Apollo, όπου εκτίθεντο τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος.

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, κλάπηκαν οκτώ κοσμήματα, μεταξύ των οποίων διαδήματα, κολιέ, καρφίτσες και σκουλαρίκια. Όλα ανήκαν σε μέλη της γαλλικής βασιλικής οικογένειας, αυτοκρατορικούς ηγέτες ή ακόμη και στον Ναπολέοντα Βοναπάρτη.

Το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι τα κλεμμένα αντικείμενα είναι τα εξής:

Μια τιάρα με διαμάντια και ζαφείρια, σκουλαρίκια με ζαφείρια και ένα κολιέ με ζαφείρια που ανήκαν στη Βασίλισσα Μαρία Αμαλία, την τελευταία βασίλισσα της Γαλλίας, και στη Βασίλισσα Ορτανσία:

Ένα σμαραγδένιο κολιέ και σκουλαρίκια που ανήκαν στη Μαρία Λουίζα, τη δεύτερη σύζυγο του Ναπολέοντα Βοναπάρτη:

Μια τιάρα που ανήκε στην αυτοκράτειρα Ευγενία, σύζυγο του Ναπολέοντα Γ':

Η καρφίτσα, γνωστή ως «καρφίτσα λειψανοθήκης», της Αυτοκράτειρας Ευγενίας:

Πάντως, το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας βρέθηκε κοντά στο μουσείο έχοντας υποστεί ζημιές, σύμφωνα με πληροφορίες του γαλλικού πρακτορείου που επικαλείται πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.

Το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ', κλασικό δείγμα των αυτοκρατορικών στεμμάτων, αποτελείται από 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια:

💎 'Priceless' jewelry stolen from the Louvre in just 7 minutes ⤵️



4 masked thieves used a truck with an extendable ladder to reach a second-floor balcony of the Apollo Gallery, where the French crown jewels were on display pic.twitter.com/QEe10NRwn8 — Anadolu English (@anadoluagency) October 20, 2025

Πηγή: skai.gr

