Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αυτά είναι τα ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα που κλάπηκαν από το Λούβρο - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

Η καλλιτεχνική αξία των κοσμημάτων που κλάπηκαν είναι ανεκτίμητη, ενώ ανήκαν σε μέλη της γαλλικής βασιλικής οικογένειας, ή ακόμη και στον Ναπολέοντα

Λούβρο: Αυτά είναι τα κοσμήματα που κλάπηκαν

Κοσμήματα ανεκτίμητης ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας κλάπηκαν στην κινηματογραφική διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Τέσσερις μασκοφόροι χρησιμοποίησαν ένα φορτηγό με ανυψωτικό μηχάνημα για να φτάσουν σε ένα μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου της Πινακοθήκης Apollo, όπου εκτίθεντο τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος.

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, κλάπηκαν οκτώ κοσμήματα, μεταξύ των οποίων διαδήματα, κολιέ, καρφίτσες και σκουλαρίκια. Όλα ανήκαν σε μέλη της γαλλικής βασιλικής οικογένειας, αυτοκρατορικούς ηγέτες ή ακόμη και στον Ναπολέοντα Βοναπάρτη. 

Το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι τα κλεμμένα αντικείμενα είναι τα εξής:

Μια τιάρα με διαμάντια και ζαφείρια, σκουλαρίκια με ζαφείρια και ένα κολιέ με ζαφείρια που ανήκαν στη Βασίλισσα Μαρία Αμαλία, την τελευταία βασίλισσα της Γαλλίας, και στη Βασίλισσα Ορτανσία:

Tiara, necklace, and earrings with diamonds and blue sapphires on display.

Ένα σμαραγδένιο κολιέ και σκουλαρίκια που ανήκαν στη Μαρία Λουίζα, τη δεύτερη σύζυγο του Ναπολέοντα Βοναπάρτη:

A diamond and emerald necklace and matching earrings on display.

Μια τιάρα που ανήκε στην αυτοκράτειρα Ευγενία, σύζυγο του Ναπολέοντα Γ':

Λουβρο

Η καρφίτσα, γνωστή ως «καρφίτσα λειψανοθήκης», της Αυτοκράτειρας Ευγενίας:

Empress Eugenie's bodice knot, a large diamond-encrusted bow-shaped brooch with hanging tassels and diamond strings.

Πάντως, το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας βρέθηκε κοντά στο μουσείο έχοντας υποστεί ζημιές, σύμφωνα με πληροφορίες του γαλλικού πρακτορείου που επικαλείται πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.

Το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ', κλασικό δείγμα των αυτοκρατορικών στεμμάτων, αποτελείται από 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια:

The Crown of Empress Eugenie, made of gold, diamonds, and emeralds, featuring eagles and a cross on top.

​​

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λούβρο κοσμήματα μουσείο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
64 0 Bookmark