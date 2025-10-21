Ισραήλ: Ο Νετανιάχου απέλυσε τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Τζάχι Χανέγκμπι

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προχωρά στον διορισμό νέου συμβούλου εθνικής ασφάλειας, αντικαθιστώντας τον Τζάχι Χανέγκμπι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του Νετανιάχου, τη θέση του Χανέγκμπι αναλαμβάνει ο νυν αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Γκιλ Ρέιχ.

Το γραφείο του πρωθυπουργού ανέφερε επίσης ότι «ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ευχαριστεί τον Τζάχι Χανέγκμπι για τις υπηρεσίες του κατά τα τρία προηγούμενα χρόνια και του εύχεται επιτυχία στα μελλοντικά εγχειρήματά του και καλή υγεία».

Ο Χανέγκμπι επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Νετανιάχου τον απέπεμψε, δηλώνοντας πως «τον ενημέρωσε σήμερα για την πρόθεσή του να διορίσει έναν νέο επικεφαλής» του Συμβουλίου. Όπως ο ίδιος ανέφερε, η θητεία του «λήγει σήμερα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.