Ανοιχτό το ενδεχόμενο διεξαγωγής δημοψηφίσματος για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος στη Γαλλία άφησε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με σημερινές του δηλώσεις.

Η επίμαχη μεταρρύθμιση εγκρίθηκε το 2023, χωρίς να τεθεί σε ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί αποφάσισε την αναστολή της εφαρμογής της, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει τη στήριξη του Σοσιαλιστικού Κόμματος και να αποτρέψει την καταψήφιση της κυβέρνησης, ενόψει της πρότασης μομφής που κατέθεσε η αντιπολίτευση.

Μετά τις δηλώσεις του Μακρόν, ο Λεκορνί ανέφερε στην Εθνοσυνέλευση ότι «η συζήτηση θα πρέπει να γίνει με τον γαλλικό λαό, είτε κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών, που θα είναι μια ευκαιρία για να ακουστούν οι προτάσεις όλων για το θέμα, είτε ίσως και πριν από αυτές, μέσω ενός δημοψηφίσματος, εάν αναδυθεί κάποιο τέτοιο σχέδιο από τις συζητήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

