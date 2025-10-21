Τραμπ: Ο Ουάσινγκτον και ο Λίνκολν δεν τελείωσαν 8 πολέμους - Δείτε βίντεο

Ρεσιτάλ από τον Λευκό Οίκο έδωσε Ντόναλντ Τραμπ, καθώς (αυτο)συγκρίθηκε με τον Τζορτζ Ουάσινγκτον και τον Αβραάμ Λίνκολν, και βγήκε... καλύτερος, καθώς όπως είπε στους Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές, αυτοί δεν τελείωσαν οχτώ πολέμους, με τον ένατο «να έρχεται».

TRUMP: “They say you’re the third best president... Third best. And they said, who are the first two? George Washington and Abraham Lincoln. And I got extremely angry at this man."



“It’s going to be very tough to beat Washington and Lincoln. But we’re going to give it a try,… pic.twitter.com/O0lkAFNWcq October 21, 2025

«Βγήκε κάποιος... Λένε ότι είσαι ο τρίτος καλύτερος πρόεδρος... Αυτό ήταν στην τηλεόραση... Ο τρίτος καλύτερος. Και είπαν, ποιοι είναι οι δύο πρώτοι; Ο Τζορτζ Ουάσινγκτον και ο Αβραάμ Λίνκολν. Και θύμωσα πάρα πολύ με αυτόν τον άνθρωπο, ξέρεις;». «Θα είναι πολύ δύσκολο να νικήσουμε τον Ουάσινγκτον και τον Λίνκολν. Αλλά θα το δοκιμάσουμε, σωστά;» «Ε, δεν τελείωσαν οκτώ πολέμους, και έρχεται ο ένατος. Εντάξει. Τελειώσαμε οκτώ πολέμους, και ο ένατος έρχεται, πιστέψτε το ή όχι» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας από τον -επανασχεδιασμένο από τη Μελάνια Τραμπ- Κήπο των Ρόδων

TRUMP on the construction of the White House's new ballroom:



"You probably hear the beautiful sound of construction to the back here. You hear that sound? That's music to my ears. I love that sound."



"When I hear that sound, it reminds me of money. In this case, it reminds me… pic.twitter.com/WvNLkUlmsl — Fox News (@FoxNews) October 21, 2025

Για την κατασκευή της νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος αγνόησε τις αντιδράσεις, για την καταστροφή μια πτέρυγας που είχε κτιστεί πριν έναν αιώνα. «Η κυβέρνηση δεν πληρώνει τίποτα. Πιθανότατα ακούτε τον όμορφο ήχο των κατασκευών στο πίσω μέρος. Ακούτε αυτόν τον ήχο; Αυτή είναι μουσική στα αυτιά μου. Λατρεύω αυτόν τον ήχο». «Όταν ακούω αυτόν τον ήχο, μου θυμίζει χρήματα. Σε αυτήν την περίπτωση, μου θυμίζει έλλειψη χρημάτων επειδή την πληρώνω εγώ, αλλά θα γίνει μια από τις πιο όμορφες αίθουσες χορού οπουδήποτε στον κόσμο».

