Ρεσιτάλ Τραμπ: Ο Ουάσινγκτον και ο Λίνκολν δεν τελείωσαν οχτώ πολέμους - Δείτε βίντεο

Για την κατασκευή της νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ αγνόησε τις αντιδράσεις, για την καταστροφή μια πτέρυγας που είχε κτιστεί πριν έναν αιώνα

Τραμπ: Ο Ουάσινγκτον και ο Λίνκολν δεν τελείωσαν 8 πολέμους - Δείτε βίντεο

Ρεσιτάλ από τον Λευκό Οίκο έδωσε Ντόναλντ Τραμπ, καθώς (αυτο)συγκρίθηκε με τον Τζορτζ Ουάσινγκτον και τον Αβραάμ Λίνκολν, και βγήκε... καλύτερος, καθώς όπως είπε στους Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές, αυτοί δεν τελείωσαν οχτώ πολέμους, με τον ένατο «να έρχεται».

«Βγήκε κάποιος... Λένε ότι είσαι ο τρίτος καλύτερος πρόεδρος... Αυτό ήταν στην τηλεόραση... Ο τρίτος καλύτερος. Και είπαν, ποιοι είναι οι δύο πρώτοι; Ο Τζορτζ Ουάσινγκτον και ο Αβραάμ Λίνκολν. Και θύμωσα πάρα πολύ με αυτόν τον άνθρωπο, ξέρεις;». «Θα είναι πολύ δύσκολο να νικήσουμε τον Ουάσινγκτον και τον Λίνκολν. Αλλά θα το δοκιμάσουμε, σωστά;» «Ε, δεν τελείωσαν οκτώ πολέμους, και έρχεται ο ένατος. Εντάξει. Τελειώσαμε οκτώ πολέμους, και ο ένατος έρχεται, πιστέψτε το ή όχι» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας από τον -επανασχεδιασμένο από τη Μελάνια Τραμπ- Κήπο των Ρόδων

Για την κατασκευή της νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος αγνόησε τις αντιδράσεις, για την καταστροφή μια πτέρυγας που είχε κτιστεί πριν έναν αιώνα. «Η κυβέρνηση δεν πληρώνει τίποτα. Πιθανότατα ακούτε τον όμορφο ήχο των κατασκευών στο πίσω μέρος. Ακούτε αυτόν τον ήχο; Αυτή είναι μουσική στα αυτιά μου. Λατρεύω αυτόν τον ήχο». «Όταν ακούω αυτόν τον ήχο, μου θυμίζει χρήματα. Σε αυτήν την περίπτωση, μου θυμίζει έλλειψη χρημάτων επειδή την πληρώνω εγώ, αλλά θα γίνει μια από τις πιο όμορφες αίθουσες χορού οπουδήποτε στον κόσμο».

