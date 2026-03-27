Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Παρασκευή ότι το σχόλιο του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πως οι ΗΠΑ προσφέρουν εγγυήσεις ασφαλείας υπό τον όρο να παραχωρήσει το Κίεβο την περιοχή του Ντονμπάς, ήταν «ένα ψέμα».

«Τα σχόλια του Ζελένσκι την Πέμπτη σχετικά με δήθεν αμερικανικές απαιτήσεις για ουκρανικές υποχωρήσεις ήταν ένα ψέμα. Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες συναντήσεις αυτή την στιγμή για το θέμα Ρωσίας-Ουκρανίας» τόνισε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

Πρόσθεσε επίσης ότι στον Ζελένσκι ειπώθηκε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας θα δοθούν μόνο μετά το τέλος του πολέμου, καθώς και ότι οποιαδήποτε παρέμβαση της Ρωσίας υπέρ της Τεχεράνης στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή «δεν πρόκειται να επηρεάσει την επιχείρησή μας».

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πίεση στην Ουκρανία

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του προέδρου της Ουκρανίας την Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επικεντρωθεί στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, πιέζοντας το Κίεβο να αποδεχθεί την πρότασή του και να τερματίσει γρήγορα την εμπόλεμη κατάσταση στην περιοχή.

«Η Μέση Ανατολή σίγουρα έχει αντίκτυπο στον πρόεδρο Τραμπ και νομίζω στα επόμενα βήματά του. Ο πρόεδρος Τραμπ, δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, εξακολουθεί να επιλέγει μια στρατηγική άσκησης μεγαλύτερης πίεσης στην ουκρανική πλευρά», είχε δηλώσει ο Ζελένσκι στο Reuters.

Δύο ζωτικά ερωτήματα παρέμειναν αναπάντητα σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας, είχε δηλώσει ο Ζελένσκι: Ποιος θα βοηθήσει στη χρηματοδότηση για την αγορά όπλων της Ουκρανίας, ώστε να διατηρήσει τη στρατιωτική της αποτροπή και πώς ακριβώς θα αντιδρούσαν οι σύμμαχοί της απέναντι σε οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική επιθετικότητα.

«Οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι να οριστικοποιήσουν αυτές τις εγγυήσεις σε υψηλό επίπεδο, μόλις η Ουκρανία είναι έτοιμη να αποσυρθεί από το Ντονμπάς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

