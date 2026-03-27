Χτυπήθηκε πυρηνικό εργοστάσιο στο Αρντακάν του Ιράν

Αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές έπληξαν την Παρασκευή σειρά βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρο το Ιράν, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον δύο που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, μία στην επαρχία Μαρκάζι και μία στην επαρχία Γιαζντ, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους και κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Μονάδα επεξεργασίας ουρανίου (yellowcake) κοντά στην κεντρική ιρανική πόλη Γιαζντ αποτέλεσε στόχο ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το πρακτορείο Fars, επικαλούμενο τον Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, ανέφερε ότι η εγκατάσταση επεξεργασίας ουρανίου στο Αρντακάν επλήγη από «επίθεση του αμερικανο-σιωνιστικού εχθρού».

«Οι αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι το περιστατικό δεν προκάλεσε διαρροή ραδιενεργών υλικών εκτός της εγκατάστασης και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες ή τις γύρω περιοχές», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το yellowcake είναι συμπύκνωμα ουρανίου σε μορφή σκόνης και αποτελεί ένα από τα πρώτα στάδια επεξεργασίας του ουρανίου. Παράγεται μέσω εξόρυξης μεταλλεύματος ουρανίου από πετρώματα και διαχωρισμού του ουρανίου με τη χρήση οξέων. Στη συνέχεια, το yellowcake μπορεί να μετατραπεί και να εμπλουτιστεί ώστε να αυξηθεί η καθαρότητά του και να χρησιμοποιηθεί είτε για την παραγωγή ενέργειας είτε για την κατασκευή όπλων.



