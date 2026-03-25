Οι ΗΠΑ θέτουν ως προϋπόθεση για την προσφορά εγγυήσεων ασφαλείας, στο πλαίσιο μίας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, την παραχώρηση από το Κίεβο ολόκληρης της περιοχής του Ντονμπάς στη Ρωσία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή που παραχώρησε στο διεθνές πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επικεντρωθεί στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, πιέζοντας το Κίεβο να αποδεχθεί την πρότασή του και να τερματίσει γρήγορα την εμπόλεμη κατάσταση στην περιοχή.

«Η Μέση Ανατολή σίγουρα έχει αντίκτυπο στον πρόεδρο Τραμπ και νομίζω στα επόμενα βήματά του. Ο πρόεδρος Τραμπ, δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, εξακολουθεί να επιλέγει μια στρατηγική άσκησης μεγαλύτερης πίεσης στην ουκρανική πλευρά», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Reuters.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι απαιτούνται ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας από τους διεθνείς εταίρους για να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα ξαναρχίσει τις εχθροπραξίες στο μέλλον, μετά την επίτευξη οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας.

Δύο ζωτικά ερωτήματα παρέμειναν αναπάντητα σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας, δήλωσε ο Ζελένσκι: Ποιος θα βοηθήσει στη χρηματοδότηση για την αγορά όπλων της Ουκρανίας, ώστε να διατηρήσει τη στρατιωτική της αποτροπή και πώς ακριβώς θα αντιδρούσαν οι σύμμαχοί της απέναντι σε οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική επιθετικότητα.

«Οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι να οριστικοποιήσουν αυτές τις εγγυήσεις σε υψηλό επίπεδο, μόλις η Ουκρανία είναι έτοιμη να αποσυρθεί από το Ντονμπάς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι μια απόσυρση θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης, παραδίδοντας τις ισχυρές αμυντικές θέσεις της περιοχής στη Ρωσία. «Θα ήθελα πολύ η αμερικανική πλευρά να καταλάβει ότι το ανατολικό τμήμα της χώρας μας αποτελεί μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας μας», είπε.

Ο Ζελένσκι αμφισβήτησε το κατά πόσο η Ρωσία είναι πρόθυμη να θυσιάσει εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη στρατιώτες σε μια προσπάθεια να καταλάβει την περιοχή του Ντονμπάς που δεν ελέγχει ήδη. Επανέλαβε ότι μια σύνοδος κορυφής με τον Τραμπ, τον Πούτιν και τον ίδιο θα ήταν ο μόνος τρόπος για να διευθετηθούν τα εκκρεμή ζητήματα σχετικά με το εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφάλειας, ώστε να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε τις προηγούμενες εντάσεις με τον Τραμπ: «Δεν είμαι ένα κουτί με σοκολάτες ή ένα αυτοκίνητο, για να με συμπαθήσει ή να με αντιπαθήσει ο ένας ή ο άλλος. Κατά τη γνώμη μου, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών το βλέπει αυτό πιο ρεαλιστικά και πιθανότατα θέλει να τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος. Θέλουμε επίσης να το κάνουμε γρήγορα».

Τόνισε, ωστόσο, ότι «οι παραδόσεις όπλων προς εμάς δεν σταμάτησαν. Είμαι πολύ ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ και στην ομάδα του. Αλλά αυτή η προμήθεια πυραύλων Patriot δεν είναι τόσο μεγάλη όσο χρειαζόμαστε».

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε και στην παραγωγή ουκρανικών οπλικών συστημάτων, λέγοντας ότι «η Ουκρανία σημειώνει πρόοδο στην παραγωγή των δικών της πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, κάτι που της επιτρέπει να χτυπήσει βαθιά μέσα στη Ρωσία σε αντίποινα για τον ρωσικό βομβαρδισμό ουκρανικών πόλεων».





Πηγή: skai.gr

