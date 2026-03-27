Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε μετά τη συνάντηση της G7 ότι η επιχείρηση κατά του Ιράν αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός εβδομάδων και όχι μηνών. Την ίδια ώρα, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να προχωρήσει στην επιβολή «διοδίων» για τη διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ είπε ότι η Ουάσινγκτον αναμένει περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με το ποιοι θα είναι οι συνομιλητές της στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ενώ δήλωσε ότι υπήρξε ανταλλαγή μηνυμάτων με την ιρανική πλευρά και ενδείξεις από το ιρανικό σύστημα για διάθεση να συζητηθούν ορισμένα ζητήματα.

Ο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη επιβολή διοδίων από το Ιράν στο Στενό του Ορμούζ δεν είναι αποδεκτή, καλώντας τις χώρες που θα πληγούν περισσότερο να αναλάβουν δράση, σημειώνοντας ότι έτυχε θετικής ανταπόκρισης.

Παράλληλα, ο Ρούμπιο είπε ότι οι ΗΠΑ μπορούν να πετύχουν τους στόχους τους στο Ιράν χωρίς χερσαία επέμβαση.

Σύμφωνα με το Reuters, κατά τη διάρκεια συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών της G7 στη Γαλλία, ο Ρούμπιο δεν ζήτησε από τους ομολόγους του να συνεισφέρουν άμεσα πλοία για την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ, ωστόσο τους κάλεσε να προετοιμαστούν για έναν ρόλο στη μεταπολεμική φάση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

