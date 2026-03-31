«Ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα»... Η εξόντωση της ιρανικής ηγεσίας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην έναρξη του πολέμου έχει δυσχεράνει την ικανότητα της Τεχεράνης να λαμβάνει αποφάσεις και να συντονίζει σημαντικές επιθέσεις για αντίποινα, αναφέρουν οι New York Times, επικαλούμενοι ανώνυμους αξιωματούχους που γνωρίζουν τις εκτιμήσεις των αμερικανικών και δυτικών μυστικών υπηρεσιών.



Η δολοφονία δεκάδων Ιρανών ηγετών περιπλέκει επίσης τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να διαπραγματευτεί με τους αξιωματούχους στην Τεχεράνη που έχουν επιζήσει, αναφέρουν οι NYT, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματευτές του Ιράν μπορεί να έχουν ελάχιστη γνώση για το τι είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί η ίδια η κυβέρνησή τους.



Μάλιστα, Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν στους Times ότι οι δολοφονίες έχουν οδηγήσει στην περαιτέρω ενίσχυση των σκληροπυρηνικών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Από την έναρξη της επιχείρησης στις 28 Φεβρουαρίου 2026, οι απώλειες στην κορυφή της ιρανικής ιεραρχίας είναι πρωτοφανείς. Ενδεικτικά:

Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ: Η εξόντωσή του άφησε το Ιράν χωρίς απόλυτη θρησκευτική και στρατιωτική αρχή για πρώτη φορά μετά από 36 χρόνια.

Αλί Λαριτζανί: Ο θάνατος του επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας στις 17 Μαρτίου διέκοψε τον δίαυλο επικοινωνίας με τη Δύση, καθώς ήταν ο άνθρωπος των «ειδικών αποστολών» και των διαπραγματεύσεων.

Στρατιωτική Ηγεσία: Οι θάνατοι των Μοχαμάντ Πακπούρ (Διοικητής IRGC) και Αλιρέζα Τανγκσίρι (Ναυτικό IRGC) έχουν παραλύσει τον συντονισμό των επιχειρήσεων στο Ορμούζ.

H αποδυνάμωση των πολιτικών οδήγησε στην απόλυτη επικράτηση των «γερακιών», όπως ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ στη θέση του Λαριτζανί, παλιά καραβάνα των IRGC, που δεν ενδιαφέρεται για διπλωματία αλλά για «στρατηγική επιβίωση μέσω της κλιμάκωσης».



Σενάριο τρόμου για τις διεθνείς αγορές φέρνει την ίδια στιγμή στη δημοσιότητα το πρακτορείο Bloomberg. Το Ιράν φέρεται να πιέζει τους αντάρτες Χούθι, που πρόσκεινται στο θεοκρατικό καθεστώς, να προετοιμάσουν επιθέσεις με στόχο πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα σε περίπτωση κλιμάκωσης του πολέμου.



Σύμφωνα με το Bloomberg, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι οι ηγέτες των Χούθι εξετάζουν επιλογές για πιο επιθετική δράση, μετά την πρόσφατη εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων κατά του Ισραήλ. Προέβλεψαν ότι όσο περισσότερο συνεχίζεται ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ από τη μία πλευρά και Ιράν από την άλλη, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα οι Χούθι να στοχεύσουν σκάφη στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πηγή: skai.gr

