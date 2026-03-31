Το όργανο της ΕΕ που εκπροσωπεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές έχει εκπονήσει σχέδια για την ανακαίνιση της έδρας του στις Βρυξέλλες, ύψους 49 εκατομμυρίων ευρώ - αλλά παρέλειψε να δημοσιοποιήσει πρόταση για μια νέα αίθουσα συνεδριάσεων 450 θέσεων, το κόστος της οποίας υπολογίζεται στα 3,6 εκατομμύρια ευρώ.

Λεπτομέρειες για το προτεινόμενο «συνεδριακό κέντρο» της Επιτροπής των Περιφερειών, η οποία συγκεντρώνει δημάρχους και άλλους τοπικούς ηγέτες, περιλαμβάνονται σε ξεχωριστά έγγραφα που είδε το Politico.

Η απουσία του κέντρου από τα εσωτερικά έγγραφα έχει προκαλέσει επικρίσεις από συνδικάτα και εργαζομένους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι αυτό αποδεικνύει έλλειψη διαφάνειας.

Το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του κέντρου -το κόστος του οποίου συνυπολογίζεται στα 49 εκατ. ευρώ- υποδηλώνουν ότι θα σχεδιαστεί ως αίθουσα που θα φιλοξενεί τα 329 μέλη του θεσμικού οργάνου για τις συνόδους ολομέλειας, οι οποίες πραγματοποιούνται έως και έξι φορές το χρόνο.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, το κέντρο θα περιλαμβάνει καμπίνες για διερμηνείς, χώρους VIP και εγκαταστάσεις για τον Τύπο. Τα έγγραφα αναφέρουν ότι θα παρέχει «αυτονομία από τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», καθώς οι σύνοδοι ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών διεξάγονται επί του παρόντος στο Κοινοβούλιο ή στο κτίριο «Καρλομάγνος» της Επιτροπής.

Προσωπικό και συνδικάτα υποστηρίζουν ότι τα σχέδια δεν ήταν αρκετά διαφανή. Στέλεχος συνδικάτου εργαζομένων της ΕΕ, στον οποίο δόθηκε ανωνυμία για να μιλήσει ελεύθερα, χαρακτήρισε το έργο ως «αυτό το μεγαλομανές σχέδιο».

Εκπρόσωπος τύπου της Επιτροπής των Περιφερειών δήλωσε ότι η ηγεσία είχε προετοιμάσει και παρουσιάσει λεπτομέρειες για το κέντρο στην Επιτροπή Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων, η οποία ασχολείται με τη διοίκηση και τους προϋπολογισμούς στην Επιτροπή, και το είχε συζητήσει με την επιτροπή προσωπικού στις 25 Μαρτίου, την ίδια ημέρα που το Politico επικοινώνησε με το όργανο για σχόλια.

Σχέδια ανακαίνισης

Την Τρίτη, η ηγεσία της Επιτροπής θα αποφασίσει αν θα προχωρήσει στα σχέδια κατεδάφισης των δύο κάτω ορόφων και της εσωτερικής αυλής του κτιρίου Bertha von Suttner (που πήρε το όνομά του από την πρώτη γυναίκα που κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης), το οποίο βρίσκεται δίπλα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και ενός παρακείμενου κτιρίου (Remorqueur, ή REM).

Μια έκθεση με τίτλο «Κτιριακή Στρατηγική» υποστηρίζει ότι ο χώρος θα μπορούσε να αποφέρει έσοδα μέσω της ενοικίασής του σε άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, με τιμές που φτάνουν τα 1.400 ευρώ ανά μισή ημέρα. Σε συνδυασμό με την εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση 272.000 ευρώ, καθώς δεν θα υπάρχει πλέον ανάγκη ενοικίασης άλλων χώρων, τα συνολικά έσοδα και η εξοικονόμηση από τον κόμβο προβλέπεται να φτάσουν τα 15,47 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος 17 ετών.

Τα συνδικάτα έχουν εκφράσει ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο θα κατανεμηθεί ο χώρος, επισημαίνοντας τις σχετικά γενναιόδωρες προβλέψεις στα νέα σχέδια για τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών -συμπεριλαμβανομένων γραφείων και αιθουσών συσκέψεων- σε σύγκριση με τις πιο περιορισμένες συνθήκες για το προσωπικό.

Εκτός από το κόστος ανακαίνισης των 49 εκατ. ευρώ, το θεσμικό όργανο θα πρέπει επίσης να νοικιάσει ένα «προσωρινό κτίριο-buffer» για δύο χρόνια κατά τη διάρκεια της κατασκευής, με εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 2,8 εκατομμυρίων ευρώ, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της αγοράς.

Ο εκπρόσωπος τύπου δήλωσε ότι τα κτίρια έχουν εξαντλήσει τη διάρκεια ζωής τους και απαιτούν ανακαινίσεις για να ανταποκρίνονται στα πρότυπα πυρασφάλειας, υγείας, περιβάλλοντος, ασφάλειας και επιχειρησιακής συνέχειας.

Μια πρώτη συνάντηση διαβούλευσης για τις ανακαινίσεις και τις νέες εγκαταστάσεις πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου με τη συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης. Τα συνδικάτα και το προσωπικό δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι δεν τους ζητήθηκε η γνώμη, παρόλο που το έργο προχωρούσε προς έγκριση.

Η τελική απόφαση για τα σχέδια αναμένεται στις 5 Μαΐου από το Προεδρείο της Επιτροπής των Περιφερειών, το οποίο συγκεντρώνει τις κύριες πολιτικές ομάδες.

Η μάχη για την κορυφαία θέση

Οι ανησυχίες για την κτιριακή διαδικασία αντανακλούν ευρύτερες εντάσεις εντός της Επιτροπής, οι οποίες συνδέονται με τη διαδικασία επαναδιορισμού για τη θέση του γενικού γραμματέα.

Ο σημερινός γενικός γραμματέας, ο Τσέχος αξιωματούχος Petr Blížkovský, ο οποίος κατέχει τη θέση από τον Δεκέμβριο του 2019, πλησιάζει στο τέλος της θητείας του. Μια προκήρυξη θέσης εργασίας αναρτήθηκε τη Δευτέρα.

Ο Blížkovský δήλωσε ότι θα αποφασίσει αν θα υποβάλει αίτηση μόλις δημοσιευθεί η προκήρυξη της κενής θέσης, ενώ τόνισε την «αφοσίωσή του στην ΕτΠ» και σημείωσε ότι εξασφάλισε «την πιο ευνοϊκή απαλλαγή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ιστορία της ΕτΠ», αναφερόμενος στη θετική έγκριση του Κοινοβουλίου για την οικονομική διαχείριση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οργάνου.

Σύμφωνα με τον Cristiano Sebastiani, πρόεδρο του συνδικάτου προσωπικού της ΕΕ Renouveau & Démocratie, ο ρόλος αυτός φέρει σημαντική επιρροή λόγω του ελέγχου των διοικητικών και οικονομικών πόρων.

«Κατά τη διάρκεια των περιόδων επαναδιορισμού, ο ρόλος περιλαμβάνει εκστρατείες και υποσχέσεις», δήλωσε ο Sebastiani. «Αυτό μπορεί να ανοίξει την πόρτα σε διαδικασίες που δεν είναι πάντα πλήρως διαφανείς».

Οι εντάσεις επεκτείνονται επίσης σε αμφισβητούμενες πρακτικές προσλήψεων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης ενός συμβασιούχου υπαλλήλου (μη μόνιμου μέλους του προσωπικού) με ένα ασυνήθιστα μακροχρόνιο τετραετές συμβόλαιο. Οι περισσότερες τέτοιες συμβάσεις διαρκούν ένα έως δύο έτη. Εκπρόσωποι του προσωπικού ισχυρίζονται ότι ο υποψήφιος είναι γιος ενός πρόσφατα συνταξιοδοτηθέντος εσωτερικού ελεγκτή, εγείροντας ανησυχίες για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.

Απαντώντας στις καταγγελίες, εκπρόσωπος τύπου δήλωσε ότι η πρόσληψη «πραγματοποιήθηκε σε πλήρη συμμόρφωση με τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης και τους εσωτερικούς κανόνες», συμπεριλαμβανομένων των τυπικών διαδικασιών αξιολόγησης και των ελέγχων για σύγκρουση συμφερόντων. Το μακρύτερο συμβόλαιο, πρόσθεσε, διασφαλίζει τη συνέχεια και ανταποκρίνεται στα αιτήματα για μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στο ανθρώπινο δυναμικό.

Πηγή: skai.gr

