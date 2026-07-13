Του Γιάννη Χανιωτάκη, από το Λονδίνο
Δύο μέλη της οργάνωσης "Republic" πραγματοποίησαν το πρωί της Δευτέρας, 13/7, διαμαρτυρία μέσα στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, συγκεκριμένα στην αίθουσα του θρόνου, υψώνοντας μια τεράστια φωτογραφία του Άντριου μαζί με τον Τζέφρι Έπστιν με την επιγραφή «Τι γνωρίζατε;».
Μέσω της δράσης της, η οργάνωση δήλωσε ότι απαιτεί να μάθει τι ακριβώς γνώριζαν ο Βασιλιάς Κάρολος και ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ σχετικά με τις κατηγορίες εις βάρος του Άντριου, αλλά και για πόσο καιρό γνώριζαν.
Μάλιστα, η "Republic" εξετάζει το ενδεχόμενο άσκησης ιδιωτικής ποινικής δίωξης κατά του Άντριου.
Μιλώντας εκ μέρους της "Republic", ο Γκράχαμ Σμιθ δήλωσε σήμερα: «Οι ακτιβιστές της Republic μετέφεραν τα ερωτήματα για τον Άντριου στην καρδιά του βασιλικού οίκου, στο συμβολικό σπίτι της μοναρχίας».
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν πρόκειται να ξεχαστεί, τονίζοντας πως «είναι απλώς απίστευτο να θεωρεί κανείς ότι ο Κάρολος και ο Ουίλιαμ δεν είχαν ενημερωθεί εδώ και χρόνια για τις πολυάριθμες καταγγελίες κατά του Άντριου. Χρειαζόμαστε πλήρη διαφάνεια από το παλάτι και εφόσον αρνούνται να μιλήσουν, η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει δράση».
Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαμαρτυρία έλαβε χώρα την ώρα που οι αίθουσες των επισήμων ήταν ανοιχτές για το κοινό και οι ακτιβιστές εισήλθαν ως επισκέπτες που είχαν πληρώσει εισιτήριο εισόδου.
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