Σε νέα, ιδιαίτερα σοβαρή φάση περνά η αστυνομική έρευνα για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου, καθώς οι βρετανικές αρχές εξετάζουν πλέον ευρύτερο φάσμα πιθανών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά, διαφθορά, απάτη και διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών.

Η Αστυνομία στην περιοχή της Κοιλάδας του Τάμεση απηύθυνε δημόσια έκκληση σε πιθανά θύματα και μάρτυρες να επικοινωνήσουν με τις αρχές, σε μια εξέλιξη που εντείνει την πίεση γύρω από τον πρώην πρίγκιπα και τη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Άντριου, αδελφός του βασιλιά Καρόλου, είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο ως ύποπτος για κατάχρηση δημόσιου αξιώματος, στο πλαίσιο έρευνας που συνδέεται με έγγραφα των αμερικανικών αρχών για τον Έπσταϊν. Αφέθηκε ελεύθερος υπό έρευνα και, μέχρι στιγμής, δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Ο ίδιος έχει αρνηθεί επανειλημμένα κάθε παράνομη πράξη και κάθε γνώση για τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, η έρευνα δεν περιορίζεται πλέον μόνο στο αν ο Άντριου φέρεται να μοιράστηκε εμπιστευτικές πληροφορίες με τον Έπσταϊν την περίοδο που υπηρετούσε ως ειδικός εμπορικός απεσταλμένος της Βρετανίας.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν επίσης ισχυρισμούς σεξουαλικού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων και καταγγελία ότι ο Έπσταϊν φέρεται να έστειλε γυναίκα στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2010 για σεξουαλική επαφή με τον τότε δούκα του Γιορκ. Η υπόθεση παραπέμπει στις καταγγελίες της Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία είχε υποστηρίξει ότι οδηγήθηκε παρά τη θέλησή της σε σεξουαλικές επαφές με τον Άντριου, ισχυρισμούς που εκείνος έχει αρνηθεί. Η αστική αγωγή της Τζιούφρε στη Νέα Υόρκη είχε κλείσει με εξωδικαστικό συμβιβασμό, χωρίς παραδοχή ευθύνης από την πλευρά του.

BREAKING: The police investigation into Andrew Mountbatten-Windsor is considering potential offences including sexual misconduct and corruption.



He has consistently denied all ­allegations of wrongdoing.https://t.co/wcR2mkEZ3j — The Times and Sunday Times (@thetimes) May 22, 2026

Ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας, Όλιβερ Ράιτ, ανέφερε ότι έχει συγκροτηθεί ειδική ομάδα έμπειρων ανακριτών, με συμμετοχή αστυνομικών που ειδικεύονται σε σοβαρά σεξουαλικά εγκλήματα αλλά και οικονομικών εμπειρογνωμόνων. Όπως είπε, οι αρχές έχουν ήδη μιλήσει με μάρτυρες, ενώ συνεργάζονται με την Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος και με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ζητώντας στοιχεία από τον τεράστιο όγκο των φακέλων για τον Έπσταϊν. Η αστυνομία τονίζει ότι η έρευνα θα είναι μακρά, σύνθετη και εξαιρετικά προσεκτική.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται και ο ρόλος του Άντριου ως ειδικού εκπροσώπου της Βρετανίας για το εμπόριο και τις επενδύσεις από το 2001 έως το 2011. Νέα κυβερνητικά έγγραφα, που δημοσιοποιήθηκαν έπειτα από πιέσεις βουλευτών, δείχνουν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία πως πραγματοποιήθηκε επίσημος έλεγχος καταλληλότητας ή διαδικασία ασφαλείας πριν από τον διορισμό του. Ο υπουργός Εμπορίου, Κρις Μπράιαντ, ανέφερε στη Βουλή ότι δεν προκύπτει πως τέτοιος έλεγχος έγινε ή έστω εξετάστηκε.

Τα ίδια έγγραφα δείχνουν ότι η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν «πολύ θετική» στο να αναλάβει ο γιος της έναν προβεβλημένο ρόλο στην προώθηση των εθνικών συμφερόντων της Βρετανίας, μετά την αποχώρηση του δούκα του Κεντ. Οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει νέα πολιτική συζήτηση στο Λονδίνο για το πώς δόθηκε στον Άντριου ένας ρόλος με πρόσβαση σε κυβερνητικούς, διπλωματικούς και επιχειρηματικούς κύκλους χωρίς, όπως φαίνεται, την τυπική διαδικασία ελέγχου.

Η αστυνομία φέρεται να εξετάζει και ηλεκτρονικά μηνύματα από τους φακέλους Έπσταϊν, τα οποία φέρονται να δείχνουν ότι ο Άντριου προώθησε στον Αμερικανό χρηματιστή πληροφορίες από επίσημες αποστολές και εμπορικές επαφές, μεταξύ άλλων, για το Χονγκ Κονγκ, το Βιετνάμ, τη Σιγκαπούρη και επενδυτικές ευκαιρίες στο Αφγανιστάν. Οι αρχές έχουν κατασχέσει υλικό από κατοικίες που συνδέονται με τον Άντριου και εξετάζουν εάν, με βάση τη νομοθεσία, μπορεί να θεωρηθεί «δημόσιος λειτουργός» για τους σκοπούς του αδικήματος της κατάχρησης δημόσιου αξιώματος.

Police probe Andrew Mountbatten-Windsor over 'sex offences': Stunning update on investigation of former prince as officers appeal for potential 'victim survivors' to come forward https://t.co/NovpVBvtGq — Daily Mail (@DailyMail) May 22, 2026

Το Μπάκιγχαμ αποφεύγει να σχολιάσει την αστυνομική έρευνα, με βασιλικές πηγές να παραπέμπουν στις κινήσεις του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος έχει ήδη αφαιρέσει από τον αδελφό του τίτλους και τιμές, ενώ έχει διασφαλίσει και την αποχώρησή του από το Ρόγιαλ Λοτζ. Για τη βρετανική μοναρχία, η υπόθεση αποτελεί ακόμη ένα βαρύ πλήγμα, καθώς συνδυάζει τις παλιές σκιές της σχέσης του Άντριου με τον Τζέφρι Έπσταϊν με νέα ερωτήματα για τον ρόλο που του είχε ανατεθεί στο όνομα του βρετανικού κράτους. Η επόμενη φάση θεωρείται κρίσιμη. Οι αστυνομικοί ζητούν από οποιονδήποτε έχει πληροφορίες, και ιδίως από πιθανά θύματα, να προσέλθει, ξεκαθαρίζοντας ότι η πόρτα των αρχών παραμένει ανοιχτή.

Πηγή: skai.gr

