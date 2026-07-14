Η PinkPantheress κάνει το μεγάλο βήμα στο σινεμά με τους Daniels

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η πολυπλατινένια Βρετανίδα καλλιτέχνιδα PinkPantheress (Victoria Walker) θα πραγματοποιήσει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στη μυστική ταινία των Daniels για τη Universal.

Το καστ της ταινίας περιλαμβάνει γνωστά ονόματα όπως οι Ματ Ντέιμον, Σάντρα Ο, Τσαρλς Μέλτον, Τζάκσον Κέλι και Μάικλ Γκαντολφίνι.

Η ταινία θα σκηνοθετηθεί από το βραβευμένο με Όσκαρ δίδυμο Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ, δημιουργούς του «Everything Everywhere All at Once».

Οι λεπτομέρειες της πλοκής της ταινίας παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό.

Η πολυπλατινένια Βρετανίδα καλλιτέχνιδα, τραγουδοποιός και παραγωγός PinkPantheress, κατά κόσμον Victoria Walker, πρόκειται να πραγματοποιήσει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στη μυστική ταινία των Daniels για τη Universal.

Η ίδια εντάσσεται στο καστ που έχει ήδη ανακοινωθεί και περιλαμβάνει τους Ματ Ντέιμον, Σάντρα Ο, Τσαρλς Μέλτον, Τζάκσον Κέλι, Σον Κόφμαν, Κέρις Μπρουκς, Θάλια Ντούντεκ και Μάικλ Γκαντολφίνι.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει το βραβευμένο με Όσκαρ δίδυμο του «Everything Everywhere All at Once», Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ. Οι λεπτομέρειες της πλοκής κρατούνται επτασφράγιστο μυστικό.

Η PinkPantheress συστήθηκε στο κοινό το 2021 μέσα από το TikTok και το SoundCloud, κάνοντας αίσθηση με τα «μικροσκοπικά» της κομμάτια που κρατούν μόλις ενάμισι λεπτό. Πιστή σε αυτή τη μινιμαλιστική φιλοσοφία, κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2025 το δεύτερο άλμπουμ της, «Fancy That» μια μουσική εμπειρία οκτώ τραγουδιών που διαρκεί μόλις 20 λεπτά.

Φέτος απέσπασε, δύο υποψηφιότητες για Grammy για το άλμπουμ. Παράλληλα, έγραψε ιστορία στα Βραβεία BRIT ως η πρώτη γυναίκα και η νεότερη δημιουργός, μόλις 25 ετών, που αναδεικνύεται Παραγωγός της Χρονιάς.

Η πορεία της περιλαμβάνει επίσης τον τίτλο της Πρωτοπόρου της Μουσικής για το 2025 από το Variety, μια υποψηφιότητα για το Βραβείο Mercury, τη διάκριση της Κορυφαίας Παραγωγού στα βραβεία του Billboard, αλλά και μια θέση στη λίστα του Forbes με τους 30 πιο επιδραστικούς νέους.

Νωρίτερα φέτος, κατέκτησε την πρώτη της κορυφή στην παγκόσμια κατάταξη του Billboard Global 200 με το «Stateside», σε συνεργασία με τη Ζάρα Λάρσον.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η PinkPantheress μετρά 14,5 εκατομμύρια ακόλουθους, ενώ έχει 32,8 εκατομμύρια ακροατές κάθε μήνα στην πλατφόρμα του Spotify. Σύμφωνα με το Deadline, η νέα ταινία των Daniels θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 19 Νοεμβρίου 2027.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.