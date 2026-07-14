Βρετανία και ΕΕ υπέγραψαν τη συνθήκη για το Γιβραλτάρ - Τι αλλάζει στις μετακινήσεις

Η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψαν επίσημα την Τρίτη μια συνθήκη για το καθεστώς του Γιβραλτάρ, σε συνέχεια της συμφωνίας που επιτεύχθηκε πέρυσι με στόχο τη διευκόλυνση των συνοριακών διελεύσεων και τον τερματισμό πολυετούς πολιτικής αβεβαιότητας για το βρετανικό υπερπόντιο έδαφος.

Η συνθήκη υπεγράφη στις Βρυξέλλες από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς, τον Βρετανό Υφυπουργό για την Ευρώπη Στίβεν Ντάουτι, τον Ισπανό Υπουργό Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες Μπουένο και τον επικεφαλής υπουργό του Γιβραλτάρ Φαμπιάν Πικάρντο, σύμφωνα με το Reuters.

Οι κάτοικοι του Γιβραλτάρ μπορούν να περνούν στην Ισπανία χρησιμοποιώντας δελτίο διαμονής χωρίς να χρειάζεται να σφραγίζουν τα διαβατήριά τους, ενώ οι Ισπανοί πολίτες μπορούν να διέρχονται με την κρατική τους ταυτότητα.

Όσοι φτάνουν στο αεροδρόμιο του Γιβραλτάρ θα επιδεικνύουν τα διαβατήριά τους τόσο σε αξιωματικούς ασφαλείας του Γιβραλτάρ όσο και της Ισπανίας.

Η Βρετανία επιθυμεί ένα σύστημα παρόμοιο με αυτό της γαλλικής αστυνομίας που λειτουργεί στον σιδηροδρομικό σταθμό Σεντ Πάνκρας του Λονδίνου για την υπηρεσία Eurostar.

Η Βρετανία κέρδισε το Γιβραλτάρ –έναν στρατηγικής σημασίας θύλακα στο νότιο άκρο της Ισπανίας– με τη Συνθήκη της Ουτρέχτης το 1713, η οποία τερμάτισε τον Πόλεμο της Ισπανικής Διαδοχής.

Πηγή: skai.gr

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