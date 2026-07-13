Ο Πούτιν προαναγγέλλει σφοδρή κλιμάκωση στην Ουκρανία: «Τα αντίποινα θα είναι πολλαπλάσια»

Η Ρωσία θα απαντήσει στις ουκρανικές επιθέσεις στο έδαφός της με αντίποινα «πολλαπλάσιας ισχύος», προειδοποίησε τη Δευτέρα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι η ένταση των ρωσικών πληγμάτων θα κλιμακώνεται.

Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ημέρες μετά το δημοσίευμα του Reuters, σύμφωνα με το οποίο τρεις πηγές με γνώση των διεργασιών στο Κρεμλίνο ανέφεραν ότι ο Πούτιν απορρίπτει προς το παρόν τις εκκλήσεις για διαπραγματεύσεις με το Κίεβο, εκτιμώντας πως οι πρόσφατες επιθέσεις ουκρανικών drones σε ρωσικά διυλιστήρια και λιμάνια ενίσχυσαν την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει τον πόλεμο.

Η Μόσχα έχει απειλήσει να κλιμακώσει τον πόλεμο που μαίνεται στην Ουκρανία εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια, καθώς το Κίεβο έχει στοχοποιήσει ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και τάνκερ τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας σοβαρές ελλείψεις καυσίμων εντός της Ρωσίας.

Ουκρανικά drones χτύπησαν 15 ρωσικά σκάφη στην Αζοφική Θάλασσα στη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ των οποίων επτά τάνκερ, όπως δήλωσε σήμερα ο διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων drones.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε από την πλευρά του νωρίτερα σήμερα ότι έπληξε υποδομές που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση στρατιωτικών φορτίων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, προκαλώντας ζημιές στο ουκρανικό λιμάνι Τσορνομόρσκ, κοντά στην Οδησσό.

Επίσης, το ρωσικό υπουργείο ανακοίνωσε επίσης αργότερα ότι ρωσικά drones βομβάρδισαν δύο φορτηγά πλοία χύδην φορτίου που χρησιμοποιούνταν προς όφελος των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στο λιμάνι Πίβντενι στην επαρχία της Οδησσού.

Πηγή: skai.gr

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