Kαυτό τριήμερο περιμένει την Ιταλία, ενώ ήδη από σήμερα είναι «στο κόκκινο» πέντε πόλεις της χώρας για τον καύσωνα.

Έπειτα από μια σύντομη περίοδο σχετικής δροσιάς, από σήμερα ανεβαίνουν αισθητά οι θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της Ιταλίας. Σε κόκκινο επίπεδο επιφυλακής βρίσκονται η Φλωρεντία, η Περούτζια, η Μπολόνια, το Τορίνο και η Μπρέσια.

Το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει τους 39 βαθμούς ενώ το σαββατοκύριακο ο υδράργυρος είναι πιθανό να αγγίξει τους 42 βαθμούς στο νησί της Σαρδηνίας και στις νότιες περιφέρειες της Απουλίας και της Μπαζιλικάτα.

Ισχυρό κύμα καύσωνα σημειώνεται και στην περιφέρεια της Βενετίας, όπου η ζέστη έσπασε ρεκόρ σε σχέση με τις θερμοκρασίες των δυο τελευταίων δεκαετιών.

Μάλιστα, οι αρχές αναγκάστηκαν να κλείσουν ένα μέρος του αυτοκινητόδρομου Βιτσέντσα-Βερόνα καθώς από τις υψηλές θερμοκρασίες έλιωσε η άσφαλτος έλιωσε και χρειάστηκε άμεση κινητοποίηση των εργατών, για αποκατάσταση του προβλήματος.

Το Ιταλικό υπουργείο Υγείας ενεργοποίησε από σήμερα ειδικό, δωρεάν τηλεφωνικό αριθμό για παροχή χρήσιμων πληροφοριών στους πολίτες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.