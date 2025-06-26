Η Κίνα υποδέχεται σήμερα τους υπουργούς Άμυνας του Ιράν και της Ρωσίας, στο πλαίσιο συνόδου των χωρών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ), με φόντο τη δραματική κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και μετά τη σύνοδο του NATO, στην οποία εγκρίθηκε άνευ προηγουμένου αύξηση των στρατιωτικών δαπανών.

Η συνάντηση στην Τσινγκντάο, παραθαλάσσια πόλη στο ανατολικό τμήμα της χώρας, καταγράφεται αφού τέθηκε σε εφαρμογή προχθές Τρίτη η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και στο Ιράν – χώρα μέλος του ΟΣΣ– που έβαλε τέλος στον πόλεμο 12 ημερών των δυο κρατών.

Οργανώνεται επίσης την επομένη της συνόδου των ηγετών του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού στη Χάγη όπου τα κράτη μέλη συμφώνησαν να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες τους, όπως απαιτούσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κινέζος υπουργός Άμυνας Ντονγκ Τζουν παρουσίασε τη σύνοδο της Τσινγκντάο, όπου βρίσκεται μεγάλη κινεζική ναυτική βάση, ως αντίβαρο σ’ έναν κόσμο όπου επικρατεί «το χάος και η αστάθεια».

Ο υπουργός επισήμανε πως «επιταχύνονται κρίσιμες αλλαγές αυτόν τον αιώνα», πως «αυξάνονται η μονομέρεια και ο προστατευτισμός», παρόντων των υπουργών Άμυνας της Ρωσίας, του Ιράν, του Πακιστάν, της Λευκορωσίας και άλλων χωρών, σύμφωνα με το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

«Ενέργειες ηγεμονικές, δεσποτικές και εκφοβιστικές καταφέρουν σοβαρό πλήγμα στην παγκόσμια τάξη», είπε, παροτρύνοντας τους ομολόγους του να «δρουν με περισσότερη ισχύ για να υπερασπίσουν συλλογικά περιβάλλον που θα ευνοεί την ειρηνική ανάπτυξη».

Το Πεκίνο παρουσιάζει εδώ και πολύ καιρό τον ΟΣΣ, ο οποίος έχει δέκα μέλη, ως αντίβαρο σε συμμαχίες που πρόσκειται στις ΗΠΑ, τονίζοντας πως ενθαρρύνει τη συνεργασία σε πολιτικό επίπεδο καθώς και σε αυτά της ασφάλειας, του εμπορίου και της επιστήμης.

Στο περιθώριο της συζήτησης με τον κινέζο ομόλογό του ο ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελαούσοφ εξήρε το ότι η διμερής σχέση με την Κίνα έχει φθάσει σε «επίπεδο άνευ προηγουμένου».

«Οι φιλικές σχέσεις ανάμεσα στις χώρες μας διατηρούν δυναμική ανοδικής ανάπτυξης σε όλες τις κατευθύνσεις», διαβεβαίωσε.

Η Κίνα δηλώνει επίσημα ουδέτερη στον πόλεμο στην Ουκρανία. Όμως σύμμαχοι του Κιέβου προσάπτουν στο Πεκίνο ότι παρέχει στη Μόσχα κρίσιμη οικονομική και διπλωματική υποστήριξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

