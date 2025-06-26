Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συμφώνησαν χθες, Τετάρτη, να αυξήσουν το συλλογικό στόχο για τις αμυντικές δαπάνες τους στο 5% του ΑΕΠ κατά την επόμενη δεκαετία. Σήμερα, πηγή στο τουρκικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι η Άγκυρα υποστηρίζει την απόφαση του ΝΑΤΟ για υπερδιπλασιασμό του στόχου για τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ μέχρι το 2035 και έχει ήδη ξεπεράσει το προηγούμενο όριο του 2%.

«Η Τουρκία βρίσκεται πάνω από το στόχο του 2% της Δέσμευσης για τις Αμυντικές Δαπάνες», δήλωσε η πηγή. «Ως ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ, η Τουρκία είναι ανάμεσα στους πέντε που συμβάλλουν περισσότερο στις επιχειρήσεις και τις αποστολές της συμμαχίας».

Η πηγή δήλωσε πως η Τουρκία έχει εκπληρώσει όλους τους στόχους του ΝΑΤΟ σχετικά με τις δυνατότητές της και συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη και την έρευνα στην αμυντική βιομηχανία.

Σχεδιάζει να επεκτείνει σε όλη τη χώρα ένα δίκτυο αντιαεροπορικής άμυνας πολλαπλών επιπέδων, επικεντρωμένο γύρω από το εθνικό σχέδιό της «Χαλύβδινος Θόλος».

«Επενδύουμε σε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, σε πυραύλους υπερηχητικούς, βαλλιστικούς και κρουζ, σε μη επανδρωμένα χερσαία, θαλάσσια και αεροπορικά συστήματα, καθώς και σε αεροπλανοφόρα, φρεγάτες και άρματα μάχης επόμενης γενιάς», δήλωσε η πηγή

Πηγή: skai.gr

