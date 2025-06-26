Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ τού ανέφερε ότι θα παραστεί σε πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των ηγετών της Ουκρανίας και της Ρωσίας στην Τουρκία, εάν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συμφωνήσει επίσης να συμμετάσχει.

Κατά την πτήση της επιστροφής του από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου συναντήθηκε με τον Τραμπ για πρώτη φορά μετά την επιστροφή του στην εξουσία, ο Ερντογάν δήλωσε ότι είπε στον Αμερικανό πρόεδρο ότι η Άγκυρα στοχεύει να φέρει τους ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας μαζί στην Τουρκία για ειρηνευτικές συνομιλίες, σημειώνει το Reuters.

«Αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έρθει στην Κωνσταντινούπολη ή την Άγκυρα για μια λύση, τότε θα έρθω κι εγώ», είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με το γραφείο του Ερντογάν.

Για τα F-35

Επιπλέον, ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι η Τουρκία δεν έχει παραιτηθεί από την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει μεταφέρει την επιθυμία της να επανέλθει στο πρόγραμμα από το οποίο απομακρύνθηκε λόγω της αγοράς ρωσικών αμυντικών συστημάτων.

«Δεν έχουμε παραιτηθεί από τα F-35. Συζητάμε την πρόθεσή μας να επιστρέψουμε στο πρόγραμμα με τους ομολόγους μας. Συζητήσαμε το θέμα στη συνάντησή μας με τον κ. Τραμπ, οι συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο έχουν ξεκινήσει. Θεού θέλοντος, θα σημειώσουμε πρόοδο», αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου του Τούρκου προέδρου.

Η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις στη σύμμαχό της στο ΝΑΤΟ Άγκυρα το 2020 για την αγορά των ρωσικών συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας S-400, ενώ την απέπεμψε επίσης από το πρόγραμμα F-35, όπου ήταν τόσο αγοραστής όσο και κατασκευαστής. Η Τουρκία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η απομάκρυνσή της ήταν άδικη και απαίτησε να επανέλθει ή να αποζημιωθεί.

Πηγή: skai.gr

