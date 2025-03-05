Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στις Βρυξέλλες αύριο ο πρωθυπουργός για την έκτακτη σύνοδο κορυφής - Επί τάπητος ευρωπαϊκή άμυνα και Ουκρανία

O κ. Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στις εργασίες του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας

Μητσοτάκης

 Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο, Πέμπτη στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στην έκτακτη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

O κ. Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στις εργασίες του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, που θα συζητήσουν οι ηγέτες των 27 κρατών - μελών της ΕΕ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Βρυξέλλες
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark