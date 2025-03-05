Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο, Πέμπτη στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στην έκτακτη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

O κ. Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στις εργασίες του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, που θα συζητήσουν οι ηγέτες των 27 κρατών - μελών της ΕΕ

