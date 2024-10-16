Διαδηλώτρια στις ΗΠΑ έσκισε την ελληνική σημαία γιατί την μπέρδεψε με του Ισραήλ

Παγκόσμιο σάλο και αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επική γκάφα γυναίκας στο New Jersey η οποία κατά την διάρκεια διαμαρτυρίας που έκανε ενάντια στο Ισραήλ, έσκισε ελληνική σημαία, καθώς...την μπέρδεψε με αυτή του Ισραήλ! Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και αναρτήθηκε στο Tiktok και από την ίδια τη διαμαρτυρόμενη, η οποία όπως φαίνεται καθόλου σε αμηχανία δεν ήρθε από την άγνοια που προφανώς τη διακατέχει, αφού η ίδια ανήρτησε σχετικό στιγμιότυπο αναφέροντας πως κατά λάθος μπέρδεψε την ελληνική σημαία με αυτή του Ισραήλ.

Όπως καταγράφηκε στο σχετικό βίντεο, η γυναίκα ανέβηκε σε μία καρέκλα, ξήλωσε τις ελληνικές σημαίες από εστιατόριο και άρχισε να τις σκίζει, φωνάζοντας παράλληλα «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη, είναι γενοκτονία».

Μάλιστα, ούτε η επιγραφή «ελληνικός γύρος» στο μαγαζί φαίνεται να την έβαλε σε σκέψεις πως «κάτι πάει λάθος».

«Τι κοιτάς; Ξέρεις τι είναι γενοκτονία; Σκοτώνουν παιδιά!» έλεγε η γυναίκα στην κοπέλα που καθόταν στο ταμείο και παρακολουθούσε έκπληκτη το περιστατικό.

Όλα αυτά μέχρι την ώρα που παρενέβη άνδρας από το προσωπικό της ότι οι σημαίες δεν είναι του Ισραήλ όπως νόμιζε, αλλά της… Ελλάδας.

«Τι; Αλήθεια; Νόμιζα ότι είναι του Ισραήλ! Αλήθεια;» αναφώνησε σαστισμένη και στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη από το προσωπικό.

Πηγή: skai.gr

