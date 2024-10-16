Ιράν: Καταγγέλλει ως «εχθρική πράξη» τις δυτικές κυρώσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα ότι οι νέες κυρώσεις σε βάρος της χώρας του συνιστoύν "εχθρική πράξη" και δεν συμβάλλουν στην επίλυση των περιφερειακών εντάσεων, μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης.

"Οι νέες δυτικές κυρώσεις κατά του Ιράν θεωρούνται εχθρική ενέργεια και δεν θα συμβάλλουν στη βελτίωση της παρούσας κατάστασης", δήλωσε κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Αμάν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

