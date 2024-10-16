Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η βρετανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία διεξάγει έρευνα για το κατά πόσο ένα δέμα που έφτασε αεροπορικώς στη Βρετανία και στη συνέχεια ανεφλέγη προκαλώντας πυρκαγιά σε αποθήκη στο Μπέρμιγχαμ τοποθετήθηκε στην πτήση από Ρώσους κατασκόπους, αποκαλύπτει η εφημερίδα Guardian.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 22 Ιουλίου σε αποθήκη διαλογής δεμάτων της εταιρείας μεταφορών DHL. Κατασβέστηκε μετά από επιχείρηση της πυροσβεστικής χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν τραυματισμοί. Μέχρι τώρα το περιστατικό δεν είχε δημοσιοποιηθεί.

Η έρευνα έδειξε ότι η φωτιά προκλήθηκε από πιθανό εμπρηστικό μηχανισμό τοποθετημένο σε δέμα το οποίο είχε φτάσει στην αποθήκη μετά από αεροπορικό ταξίδι, χωρίς να είναι σαφές αν επρόκειτο για εμπορική ή επιβατική πτήση.

Όπως σημειώνει η εφημερίδα, πιθανή ανάφλεξη εν ώρα πτήσης θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες.

Παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε επίσης στα τέλη Ιουλίου σε αποθήκη της ίδιας εταιρείας στη Λειψία. Το δέμα που ανεφλέγη επρόκειτο να μπει σε εμπορική πτήση. Οι γερμανικές αρχές προειδοποίησαν προ ημερών ότι αν είχε εκραγεί εν ώρα πτήσης θα είχε προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους.

Ο Guardian επισημαίνει ότι σε μια σπάνια δημόσια ομιλία προ ημερών ο επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας MI5 Κεν ΜακΚάλουμ είχε πει πως Ρώσοι κατάσκοποι της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών ασφαλείας GRU είναι «σε διαρκή αποστολή να προκαλέσουν χάος σε βρετανικούς και ευρωπαικούς δρόμους». Είχε προσθέσει πως «έχουμε δει εμπρησμούς, σαμποτάζ και άλλα».

