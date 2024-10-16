Δύο μέλη του Ερυθρού Σταυρού στον Λίβανο τραυματίστηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης διάσωσης που συντονιζόταν από τον ΟΗΕ, σε μια κοινότητα στα νότια της χώρας, η οποία έγινε στόχος ισραηλινών πληγμάτων, σύμφωνα με ένα κρατικό μέσο ενημέρωσης.

«Τραυματίστηκαν ελαφρά από θραύσματα οβίδων» στην Τζουέγια, διευκρίνισε ο διεθνής οργανισμός.

Ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου Φιράς Αμπιάντ είπε ότι τον τελευταίο χρόνο «περισσότεροι από 150 διασώστες και μέλη νοσηλευτικού προσωπικού έχουν σκοτωθεί και 130 ασθενοφόρα υπέστησαν ζημιές» στις διασυνοριακές συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.