Αυστραλία: Οι εργαζόμενοι αποκτούν «δικαίωμα στην αποσύνδεση» εκτός ωραρίο

Σε ισχύ τέθηκε από τα τέλη Αυγούστου στην Αυστραλία ο νόμος για το «δικαίωμα αποσύνδεσης», δίνοντας στους εργαζομένους το δικαίωμα να αρνηθούν την επικοινωνία εάν οι εργοδότες τους επικοινωνήσουν μαζί τους μέσω τηλεφώνου ή email εκτός ωραρίου. Παρόμοια νομοθεσία έχει εμφανιστεί σε όλο τον κόσμο.



«Αυτό που λέμε είναι ότι κάποιος που δεν αμείβεται 24 ώρες την ημέρα δεν θα πρέπει να τιμωρηθεί εάν δεν είναι στο διαδίκτυο και διαθέσιμος 24 ώρες την ημέρα», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε πριν από την ψήφιση του νομοσχεδίου.



Οι επικεφαλής των επιχειρήσεων στη χώρα είναι... λιγότερο ενθουσιώδεις για τον νέο νόμο. «Νομίζω ότι πρόκειται για έναν θρίαμβο της βλακείας έναντι της κοινής λογικής», δήλωσε ενδεικτικά ο Άντριου ΜακΚέλαρ του Αυστραλιανού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου σε συνέντευξή του.



Η νομοθεσία κατ’ αρχήν δεν εμποδίζει τα «αφεντικά» να επικοινωνήσουν με τους υφισταμένους τους. Και όπως και άλλοι νόμοι για το δικαίωμα αποσύνδεσης, υπάρχει ένα «παραθυράκι»: οι εργαζόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την επικοινωνία, εκτός εάν η άρνηση κριθεί «παράλογη». Το αν το ίδιο το αίτημα της επιχείρησης είναι παράλογο δεν αποτελεί παράγοντα, σύμφωνα με το αρμόδιο δικαστήριο.



Το τι εστί παράλογο εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως ο ρόλος του εργαζομένου, οι προσωπικές του συνθήκες, η μέθοδος και ο λόγος επικοινωνίας, το πόσο «διαταράσσεται» από το αίτημα και πώς αποζημιώνεται επειδή είναι διαθέσιμος ή εργάζεται περισσότερο.



Οι νόμοι για το δικαίωμα αποσύνδεσης διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Ισπανία: Ορισμένοι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε «ψηφιακή αποσύνδεση» και μπορούν να απενεργοποιήσουν όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές εκτός του ωραρίου εργασίας, κατά τη διάρκεια του ρεπό (συμπεριλαμβανομένης της γονικής άδειας) και τις αργίες.

Ορισμένοι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε «ψηφιακή αποσύνδεση» και μπορούν να απενεργοποιήσουν όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές εκτός του ωραρίου εργασίας, κατά τη διάρκεια του ρεπό (συμπεριλαμβανομένης της γονικής άδειας) και τις αργίες. Ιταλία: Ορισμένοι εργαζόμενοι που εμπίπτουν σε μια συμφωνία «έξυπνης εργασίας» δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένες ώρες εργασίας και, αντίθετα, αξιολογούνται από το εάν έχουν εκπληρώσει τους στόχους που έχει θέσει ο εργοδότης τους.

Ορισμένοι εργαζόμενοι που εμπίπτουν σε μια συμφωνία «έξυπνης εργασίας» δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένες ώρες εργασίας και, αντίθετα, αξιολογούνται από το εάν έχουν εκπληρώσει τους στόχους που έχει θέσει ο εργοδότης τους. Πορτογαλία: Σε ορισμένους εργοδότες απαγορεύεται να έρχονται σε επαφή με εργαζομένους εκτός των κανονικών ωρών εργασίας τους.

Σε ορισμένους εργοδότες απαγορεύεται να έρχονται σε επαφή με εργαζομένους εκτός των κανονικών ωρών εργασίας τους. Γαλλία: Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, ορισμένοι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να αγνοούν οποιαδήποτε επικοινωνία που σχετίζεται με την εργασία εκτός του ωραρίου τους, με τις πολιτικές να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ συνδικάτων και εργοδοτών.

Ανάλογοι νόμοι υπάρχουν στο Βέλγιο και τη Γερμανία και εξετάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Κένυα. Οι επικριτές της γαλλικής νομοθεσίας τη χαρακτήρισαν πολύ ασαφή για να είναι αποτελεσματική. Και η νομοθεσία του Οντάριο - η οποία υποχρεώνει τις εταιρείες με 25 ή περισσότερους υπαλλήλους να συντάξουν μια πολιτική για το δικαίωμα αποσύνδεσης - επικρίθηκε ως αναποτελεσματική.



Οι ειδικοί λένε ότι οι περισσότεροι νόμοι για το «δικαίωμα στην αποσύνδεση» ασκούν πίεση στις εταιρείες να αποσαφηνίσουν τις πολιτικές ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Αλλά η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από άλλες παραμέτρους, όπως τη δυνατότητα προσφυγής των εργαζομένων για τις παραβιάσεις του νόμου ή ακόμα και από την εργασιακή κουλτούρα της χώρας όπου υπάρχει νόμος.



