«Δεν υπάρχει θεσμική μεροληψία στο BBC News», λέει η παραιτηθείσα CEO

BBC

«Δεν υπάρχει θεσμική μεροληψία» στο BBC News, τον ενημερωτικό σταθμό του δημόσιου βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού ομίλου ο οποίος βρίσκεται σε αναταραχή, δήλωσε σήμερα η παραιτηθείσα διευθύντριά του Ντέμπορα Τέρνες, μετά το παραπλανητικό μοντάζ μιας ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Το BBC News «είναι η πιο αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης στον κόσμο», δήλωσε η Τέρνες σε δημοσιογράφους μπροστά στην έδρα του ομίλου, και πρόσθεσε ότι οι δημοσιογράφοι του είναι «πρόσωπα σοβαρά που προσπαθούν να είναι αμερόληπτα», απαντώντας με τον τρόπο αυτό στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε τους δημοσιογράφους του BBC ότι είναι «διεφθαρμένοι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

