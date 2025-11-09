Παραίτηση του διευθυντή και της CEO του BBC μετά τις επικρίσεις για μοντάζ σε ομιλία του Τραμπ

Ο γενικός διευθυντής του BBC, Τιμ Ντέιβι, και η διευθύνουσα σύμβουλος του BBC News, Ντέμπορα Τέρνες, θα υποβάλλουν τις παραιτήσεις τους έπειτα από επικρίσεις ότι ντοκιμαντέρ του βρετανικού δικτύου παραπλάνησε το κοινό, καθώς αλλοίωσε μέσω μοντάζ ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Η απόφαση αυτή είναι αποκλειστικά δική μου και είμαι ευγνώμων προς τον πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο για τη συνεχή και ομόφωνη στήριξή τους καθ’ όλη τη θητεία μου, ακόμη και τις τελευταίες ημέρες», ανέφερε ο Ντέιβι σε δήλωσή του.

Πρόσθεσε ότι έχει σκεφθεί «τις έντονες προσωπικές και επαγγελματικές απαιτήσεις που συνεπάγεται η θέση αυτή σε μια περίοδο αναταράξεων», επισημαίνοντας πως θέλει να δώσει στον διάδοχό του χρόνο να συμβάλει στη διαμόρφωση των σχεδίων για τον επόμενο Χάρτη του BBC.

Ο πρόεδρος του BBC Σαμίρ Σαχ σχολίασε ότι η σημερινή είναι μια «θλιβερή ημέρα» για το BBC, χαιρετίζοντας έναν «εξαιρετικό γενικό διευθυντή» που αφιέρωσε 20 χρόνια από τη ζωή του στον φορέα. Σημείωσε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί του, όσο θα παραμένει ως μεταβατικός γενικός διευθυντής μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού του διαδόχου του.

Το BBC δεχόταν έντονη κριτική το τελευταίο διάστημα, έπειτα από μια σειρά ισχυρισμών ότι απέτυχε να διατηρήσει την πολιτική ουδετερότητα στα ρεπορτάζ του, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης του Τραμπ, του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και θεμάτων που αφορούσαν τα τρανς άτομα. Πρόσφατα, η εφημερίδα Daily Telegraph, έγραφε επί ημέρες για ένα εσωτερικό υπόμνημα, γραμμένα από έναν πρώην σύμβουλο δεοντολογίας του φορέα, στο οποίο κατέγραφε σωρεία λαθών, μεταξύ των οποίων και του τρόπου με τον οποίο έγινε το μοντάζ σε μια ομιλία του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021. Το έγγραφο άφηνε να εννοηθεί ότι η εμβληματική εκπομπή Panorama είχε μοντάρει μαζί δύο μέρη της ομιλίας του Τραμπ, εμφανίζοντάς τον να ενθαρρύνει τις ταραχές στο Κογκρέσο, τον Ιανουάριο του 2021.

Στο ντοκιμαντέρ αυτό ο Τραμπ εμφανιζόταν να λέει στους υποστηρικτές του ότι «θα βαδίσουμε στο Καπιτώλιο» και θα πρέπει «να πολεμήσουν κολασμένα», ένα σχόλιο που έκανε σε διαφορετικό μέρος της ομιλίας του.

Πηγή: skai.gr

