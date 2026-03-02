Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστεύουμε ότι αυτός ο πόλεμος με το Ιράν είναι απαραίτητος

Το μεγάλο συμπέρασμα από την εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003 είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να πηγαίνουν σε πόλεμο μόνο όταν είναι απαραίτητο. Δεν πρέπει να εμπλέκονται σε προληπτικούς πολέμους εναντίον ασαφών απειλών που βασίζονται σε ύποπτες πληροφορίες και χωρίς σαφή τελικό στόχο.

Κάποτε, νόμιζα ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε καταλήξει σε παρόμοια συμπεράσματα. Κατήγγειλε τον πόλεμο στο Ιράκ ως «το μεγαλύτερο λάθος που έγινε στην ιστορία της χώρας μας», επέκρινε τους «εθνικούς ηγέτες» και ορκίστηκε να «μετρήσει την επιτυχία μας» με βάση «τους πολέμους στους οποίους δεν θα εμπλακούμε ποτέ».

Αλλά τα απομονωτικά ένστικτα του Τραμπ ανέκαθεν συγκρούονταν με τις μιλιταριστικές του παρορμήσεις, τις αδιάκοπες απειλές του εναντίον άλλων χωρών και τους πανηγυρισμούς του για τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ. Για άλλη μια φορά, το Σάββατο, ο μιλιταρισμός του υπερίσχυσε του απομονωτισμού του, καθώς ο «πρόεδρος της ειρήνης» εξαπέλυσε μια ακόμη μεγάλη επίθεση στο Ιράν, τη δεύτερη σε λιγότερο από έναν χρόνο.

Ο Τραμπ δεν εξήγησε ποτέ γιατί σκεφτόταν να αναλάβει δράση ή τι ήλπιζε να επιτύχει. Δεν έκανε καμία προσπάθεια να συγκεντρώσει την υποστήριξη του κοινού. Δεν ζήτησε άδεια από το Κογκρέσο. Αντ' αυτού, δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο στη μέση της νύχτας, αφού είχαν ήδη ξεκινήσει οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Οι δικαιολογίες του για τις ενέργειές του ήταν περίεργες και μη πειστικές. Από πολλές απόψεις, θύμιζαν τις έντονες και τελικά αναξιόπιστες δικαιολογίες που προσέφερε ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους για την εισβολή του στο Ιράκ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις επικείμενες απειλές από το ιρανικό καθεστώς». Ανέφερε δύο τέτοιες απειλές: τα πυρηνικά και πυραυλικά προγράμματα του Ιράν. Φυσικά, μόλις το περασμένο καλοκαίρι ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι είχε «εξαλείψει εντελώς» το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Τώρα επιμένει ότι απέχει τόσο πολύ από το να έχει εξαλειφθεί που αποτελεί «άμεση» απειλή. Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι το Ιράν έχει επανεκκινήσει τον εμπλουτισμό από τον Ιούνιο, όπως έχει παραδεχτεί ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι το Ιράν αναπτύσσει ενεργά διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους, ικανούς να πλήξουν τις ΗΠΑ. Η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας προειδοποίησε πέρυσι ότι το Ιράν θα μπορούσε να κατασκευάσει έναν τέτοιο πύραυλο έως το 2035, εάν το επέλεγε. Ωστόσο, οι εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων και οι θέσεις εκτόξευσης υπέστησαν σοβαρές ζημιές τον Ιούνιο και, ενώ υπάρχουν στοιχεία ότι το Ιράν ανακτά την ικανότητά του να κατασκευάζει πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς, τα στοιχεία για την ανάπτυξη διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων (ICBM) είναι ελλιπή.

Αφού εξήγησε, χωρίς να πείσει, γιατί το Ιράν αποτελεί «άμεση» απειλή για τις ΗΠΑ που να δικαιολογεί στρατιωτική δράση, ο Τραμπ κατέληξε με μια έκκληση για αλλαγή καθεστώτος: «Τέλος, στον μεγάλο, περήφανο λαό του Ιράν, λέω απόψε ότι η ώρα της ελευθερίας σας είναι κοντά... Όταν τελειώσουμε, αναλάβετε την κυβέρνησή σας. Θα είναι δική σας, να την πάρετε. Αυτή θα είναι, πιθανώς, η μόνη σας ευκαιρία για γενιές».

Αυτό είναι πολύ ευγενές, αν και εντελώς εκτός χαρακτήρα για έναν πρόεδρο που έχει απαρνηθεί την προώθηση της δημοκρατίας ως στόχο των ΗΠΑ και πιο πρόσφατα συνεργάστηκε με τα απομεινάρια του δεσποτικού καθεστώτος της Βενεζουέλας, αφού προχώρησε στη σύλληψη του Μαδούρο. Φαίνεται επίσης ότι έρχεται σε αντίθεση με τις προσπάθειες του Τραμπ να καταλήξει σε μια πυρηνική συμφωνία που αναπόφευκτα θα εδραίωνε το ιρανικό καθεστώς στην εξουσία. Μήπως τώρα εγκαταλείπει την ελπίδα για μια συμφωνία ή θα επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αύριο εάν οι ηγέτες του Ιράν προσφέρουν μεγαλύτερες πυρηνικές παραχωρήσεις από ό,τι έχουν κάνει μέχρι σήμερα;

Ακόμα κι αν ο Τραμπ πιστέψει τον ίδιο τον λόγο του, ότι πραγματικά επιδιώκει να απελευθερώσει τον λαό του Ιράν, ποια είναι η στρατηγική του για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου; Εδώ ακριβώς έγκειται η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ του πολέμου του Τραμπ με το Ιράν και του πολέμου του Μπους με το Ιράκ: Ο Μπους έστειλε χερσαία στρατεύματα. Ο Τραμπ όχι. Αυτό σημαίνει ότι οι απώλειες των ΗΠΑ θα είναι πολύ πιο περιορισμένες αυτή τη φορά, αλλά σημαίνει επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να ανατρέψουν το ιρανικό καθεστώς με τη βία.

Οι αρχικές αεροπορικές επιδρομές στόχευαν τους ηγέτες του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και αρκετοί από αυτούς πιθανότατα σκοτώθηκαν. Αλλά το Ιράν είναι μια μεγάλη χώρα (πληθυσμός: 93 εκατομμύρια) με ένα βαθιά εδραιωμένο καθεστώς που υποστηρίζεται από μαζικές και αδίστακτες δυνάμεις ασφαλείας. Η δολοφονία Ιρανών ηγετών είναι σχετικά εύκολη για τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ, αλλά η ανατροπή ολόκληρου του καθεστώτος θα ήταν πολύ δύσκολη, πιθανώς αδύνατη μόνο με αεροπορικές επιθέσεις.

Ο Τραμπ υποκίνησε τον ιρανικό λαό να ξεσηκωθεί μετά το τέλος των αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ. Αλλά αν οι Ιρανοί ακολουθήσουν τη συμβουλή του και σφαγιαστούν ξανά, όπως συνέβη τον Ιανουάριο, τι πρόκειται να κάνει γι' αυτό; Πόσο συχνά μπορούν οι ΗΠΑ να βομβαρδίζουν το Ιράν;

Ενώ οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν συντριπτική στρατιωτική υπεροχή, δεν έχουν ατελείωτη προμήθεια πυρομαχικών. Τα αποθέματα συστημάτων κατευθυνόμενων όπλων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των αναχαιτιστικών συστημάτων αεράμυνας, έχουν ήδη εξαντληθεί από τις επιθέσεις του Τραμπ το 2025 στο Ιράν και στους Χούθι στην Υεμένη. Οι προμήθειες θα μπορούσαν να μειωθούν επικίνδυνα εάν οι ΗΠΑ εμπλακούν σε έναν παρατεταμένο, ασαφή πόλεμο με το Ιράν. Αυτό, με τη σειρά του, θα μπορούσε να δημιουργήσει ευπάθειες για συμμάχους των ΗΠΑ, όπως η Ταϊβάν.

Πριν από τις εξελίξεις του Σαββάτου, ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς δήλωσε στην εφημερίδα The Post ότι «δεν υπάρχει καμία πιθανότητα» οι ΗΠΑ να εμπλακούν σε έναν μακροχρόνιο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αλλά αυτό δεν πίστευε ο Μπους πριν από τον πόλεμο στο Ιράκ; Και ο πρόεδρος Λίντον Μπ. Τζόνσον πριν από τον πόλεμο του Βιετνάμ; Η αλήθεια είναι ότι οι πόλεμοι είναι εγγενώς επικίνδυνοι και απρόβλεπτοι. Οι ΗΠΑ θα πρέπει να εμπλέκονται σε αυτούς μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο. Δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι αυτός ο πόλεμος είναι απαραίτητος.

