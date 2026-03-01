Πόλεμος, συμφέροντα, εξουσία, δύναμη, επικράτηση... Ένα γεωπολιτικό παιχνίδι, το οποίο πλέον εξαπλώνεται σε όλη την υφήλιο, που όμως από πίσω υπάρχουν αληθινά θύματα. Άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους και άνθρωποι που καταστράφηκε η ζωή τους, είτε γιατί θρηνούν αγαπημένα πρόσωπα, είτε γιατί κατατράφηκε η περιουσία τους.

Πίσω, λοιπόν, από τις εντυπωσιακές εκρήξεις, την τεχνολογία, τις επιχειρήσεις, τους σχεδιασμούς, υπάρχουν ψυχές που έφυγαν. Έχει σημασία, λοιπόν, να αποτυπωθεί ο πρώτος απολογισμός νεκρών από τον «πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν», όπως τα ίδια τα αμερικανικά ΜΜΕ τον αναφέρουν.

Στο Ιράν, το οποίο εκ των πραγμάτων βρίσκεται στο επίκεντρο και έχει δεχθεί τον μεγαλύτερο όγκο των επιχειρήσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ, μετρά, σύμφωνα με τις επίσημες ιρανικές πηγές, 201 νεκρούς σε 48 ώρες. Αμερικανική ΜΚΟ, ωστόσο κάνει λόγο για 133 θανάτους στο Ιράν.

Στο Ισραήλ, το οποίο έχει δεχθεί το μεγαλύτερο μέρος των βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 10 νεκροί σε δύο ημέρες πολέμου. Το μεγαλύτερο κτύπημα με τους περισσότερους νεκρούς (9), σημειώθηκε στην πόλη Μπέιτ Σεμές, νωρίτερα την Κυριακή.

Στο Ιράκ, τέσσερα μέλη φιλοϊρανικής οργάνωσης σκοτώθηκαν από κτύπημα Αμερικανών και Ισραηλινών.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από κτυπήματα του Ιράν, το ένα από συντρίμμια που έπεσαν από τον αέρα.

Στο Κουβέιτ υπάρχει αναφορά για έναν νεκρό μετά από ιρανικό κτύπημα.

Επιπλέον, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι τρεις Αμερικανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους κατά την επιχείρηση Epic Fury, το Σάββατο το πρωί, όταν ξεκίνησε η επίθεση στην Τεχεράνη και σε άλλα μέρη.



