Daily Mail: Ο Τραμπ δήλωσε ότι η σύγκρουση με το Ιράν μπορεί να διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η σύγκρουση με το Ιράν θα μπορούσε να συνεχιστεί για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Daily Mail.

«Πάντα ήταν μια διαδικασία τεσσάρων εβδομάδων. Υπολογίσαμε ότι θα διαρκέσει περίπου τέσσερις εβδομάδες. Πάντα ήταν μια διαδικασία τεσσάρων εβδομάδων, οπότε - όσο ισχυρή και αν είναι, είναι μια μεγάλη χώρα, θα χρειαστούν τέσσερις εβδομάδες - ή λιγότερο», ανέφερε η βρετανική εφημερίδα, επικαλούμενη δηλώσεις του Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα ότι παραμένει ανοιχτός σε περαιτέρω συνομιλίες με τους Ιρανούς, αλλά δεν είπε αν αυτό θα συμβεί «σύντομα».

«Δεν ξέρω», είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με το δημοσίευμα. «Θέλουν να συζητήσουν, αλλά τους είπα ότι έπρεπε να είχαμε συζητήσει την περασμένη εβδομάδα, όχι αυτή την εβδομάδα», πρόσθεσε.

Μπορείτε να δείτε LIVE όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή εδώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.