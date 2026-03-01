Νέο μήνυμα για την αντιπαράθεση με το Ιράν ανάρτησε στην πλατφόρμα Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας ότι η Ουάσιγκτον θα «εκδικηθεί» για τους θανάτους Αμερικανών στρατιωτικών και θα καταφέρει «το πιο τιμωρητικό πλήγμα» στο ιρανικό καθεστώς.

Στο βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε εξέλιξη μιας «μαζικής επιχείρησης», η οποία – όπως είπε – δεν αποσκοπεί μόνο στη διασφάλιση της τρέχουσας ασφάλειας, αλλά και στην προστασία των επόμενων γενεών.

«Αναλαμβάνουμε μια τεράστια επιχείρηση, όχι απλώς για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια στον δικό μας χρόνο και τόπο, αλλά για τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας» σημείωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «εκατοντάδες» στόχοι εντός Ιράν έχουν ήδη πληγεί, ενώ 9 ιρανικά πλοία έχουν καταστραφεί. Στο 6λεπτο βίντεο που δημοσίευσε στο Truth Social, ξεκαθάρισε ότι η αποστολή θα συνεχιστεί μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι αμερικανικοί στόχοι.

Message from President Donald J. Trump pic.twitter.com/Xhk3ibylSQ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 1, 2026

«Οι Φρουροί της Επανάστασης να καταθέσουν τα όπλα»

Αναφερόμενος στον Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος – όπως είπε – σκοτώθηκε στις χθεσινές επιθέσεις, τον χαρακτήρισε «άθλιο και κακό άνθρωπο», υποστηρίζοντας ότι είχε «στα χέρια του το αίμα Αμερικανών και πολλών άλλων αθώων ανθρώπων».

Την ίδια στιγμή, περιέγραψε τη στρατιωτική επιχείρηση ως «καθήκον και βάρος ενός ελεύθερου λαού», επιμένοντας ότι οι ενέργειες αυτές είναι «σωστές και αναγκαίες».

«Οι ενέργειες αυτές είναι σωστές και απαραίτητες για να διασφαλίσουμε ότι οι Αμερικανοί δεν θα χρειαστεί ποτέ να αντιμετωπίσουν ένα ριζοσπαστικό, αιμοδιψές τρομοκρατικό καθεστώς εξοπλισμένο με πυρηνικά όπλα», δήλωσε.

Απευθυνόμενος στα μέλη των Φρουρών της Επανάστασης και στη στρατιωτική αστυνομία του Ιράν, τους κάλεσε να καταθέσουν τα όπλα, υποσχόμενος πλήρη ασυλία σε όσους το πράξουν και προειδοποιώντας τους υπόλοιπους για βέβαιο θάνατο.

«Για ακόμη μία φορά καλώ τους Φρουρούς της Επανάστασης και τη στρατιωτική αστυνομία του Ιράν να καταθέσουν τα όπλα και να λάβουν πλήρη ασυλία, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν βέβαιο θάνατο. Θα είναι βέβαιος θάνατος. Δεν θα είναι κάτι όμορφο».

Στρέφοντας το μήνυμά του προς τον ιρανικό λαό, τους κάλεσε να «αδράξουν αυτή τη στιγμή» και να πάρουν πίσω τη χώρα τους.

«Καλώ όλους τους Ιρανούς πατριώτες που λαχταρούν την ελευθερία να αδράξουν αυτή τη στιγμή, να είναι γενναίοι, τολμηροί, ηρωικοί και να πάρουν πίσω τη χώρα τους. Η Αμερική είναι μαζί σας. Σας έδωσα μια υπόσχεση και την τήρησα», δήλωσε. Υπενθύμισε μάλιστα ότι σε προηγούμενες διαδηλώσεις είχε γράψει: «Η βοήθεια έρχεται».

Πηγή: skai.gr

