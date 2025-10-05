Ρούμπιο: Ο πόλεμος στη Γάζα δεν έχει ακόμη τελειώσει

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο ξεκαθάρισε την Κυριακή ότι ο πόλεμος στη Γάζα δεν έχει τελειώσει ακόμη, και ότι απομένει να γίνουν πολλά πριν το Ισραήλ και η Χαμάς οριστικοποιήσουν μια συμφωνία βασισμένη στο σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό των μαχών και την απελευθέρωση των ομήρων.

«Θα μάθουμε πολύ γρήγορα αν η Χαμάς είναι σοβαρή ή όχι από το πώς θα πάνε αυτές οι τεχνικές συνομιλίες όσον αφορά τη διοικητική υποστήριξη», δήλωσε ο Ρούμπιο στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC News σχετικά με τις συνομιλίες που πρόκειται να διεξαχθούν αύριο με στόχο την επίλυση της διοικητικής υποστήριξης μιας προγραμματισμένης άμεσης ανταλλαγής ομήρων με κρατούμενους.



Θέλουμε την απελευθέρωση των ομήρων το συντομότερο δυνατόν επισήμανε.

Πηγή: skai.gr

