Δεν έγινε δεκτό το αίτημα Τραμπ για απόρριψη καταδίκης για Στόρμι Ντάνιελς

Εφετείο της Νέας Υόρκης απέρριψε το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει την ανακοίνωση της ποινής του, κάτι που πρόκειται να γίνει την Παρασκευή, για την καταδίκη του σε μια ποινική υπόθεση που σχετίζεται με τα χρήματα τα οποία κατέβαλε το 2016 ο εκλεγμένος πρόεδρος σε μια πρώην πορνοστάρ για να εξαγοράσει τη σιωπή της.

Η προσφυγή στο Εφετείο ήταν μια έσχατη προσπάθεια των δικηγόρων του Τραμπ να ακυρώσουν την απόφαση που έλαβε την Δευτέρα ο δικαστής Χουάν Μέρτσαν, ο οποίος όρισε τη 10η Ιανουαρίου ως την ημέρα ανακοίνωσης της ετυμηγορίας του.

Χθες, ο Μέρτσαν απέρριψε το αίτημα των δικηγόρων του Τραμπ που επιδίωκαν να καθυστερήσει η ανακοίνωση της ετυμηγορίας ώστε να εφεσιβάλουν δύο προηγούμενες αποφάσεις του, με τις οποίες επικύρωσε την καταδικαστική απόφαση που εξέδωσαν τον περασμένο Μάιο οι ένορκοι για 34 κατηγορίες παραποίησης εγγράφων. Ο δικαστής έκρινε ότι το αίτημα του Τραμπ για αναβολή ήταν επί της ουσίας «μια επανάληψη των επιχειρημάτων που έχει διατυπώσει άπειρες φορές στο παρελθόν».

Ωστόσο ο Μέρτσαν δεν προτίθεται να στείλει τον Τραμπ στη φυλακή. Όπως είπε, ενόψει και της ορκωμοσίας του νέου προέδρου, θεωρεί πως η πιο πρακτική προσέγγιση θα ήταν να αφεθεί ελεύθερος χωρίς όρους και χωρίς να του επιβληθεί ούτε πρόστιμο, αλλά μόνο να καταγραφεί η καταδίκη στο ποινικό μητρώο του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

