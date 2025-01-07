Δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους το απόγευμα της Τρίτης όταν ένας κουκουλοφόρος άνοιξε πυρ στην εταιρεία Hänel με αυτοματοποιημένα συστήματα, στο Bad Friedrichshall στην πολιτεία Baden-Wuerttemberg στη νότια Γερμανία, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Επίσης, ένας ακόμη άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη και ερευνά το σημείο της επίθεσης ωστόσο, δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής, αναφέρει η αστυνομία.

Police in the southern German state of Baden-Württemberg say two people are dead and one other is seriously injured following a firearms incident at a local company in the Kochendorf area of Bad Friedrichshall. https://t.co/P2vfUXGOhU — I.E.N. (@BreakingIEN) January 7, 2025

