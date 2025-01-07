Λογαριασμός
Συναγερμός στη Γερμανία: Κουκουλοφόρος άνοιξε πυρ σε εταιρεία - Δύο νεκροί

Επίσης, ένας ακόμη άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά - Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Αστυνομία Γερμανίας

Δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους το απόγευμα της Τρίτης όταν ένας κουκουλοφόρος άνοιξε πυρ στην εταιρεία Hänel με αυτοματοποιημένα συστήματα,  στο Bad Friedrichshall στην πολιτεία Baden-Wuerttemberg στη νότια Γερμανία, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Επίσης, ένας ακόμη άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη και ερευνά το σημείο της επίθεσης ωστόσο, δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής, αναφέρει η αστυνομία.

