Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε σήμερα από δικαστήριο της Νέας Υόρκης να απορρίψει την καταδικαστική απόφαση σε βάρος του για τις κατηγορίες που σχετίζονται με τα χρήματα που κατέβαλε σε μια πρώην πορνοστάρ για να εξαγοράσει τη σιωπή της. Ο Τραμπ ζητά να απορριφθεί όλη η υπόθεση πριν από την Παρασκευή, οπότε θα ανακοινωθεί η ποινή που θα του επιβληθεί.

Το αίτημα αυτό, που υποβλήθηκε σε πολιτειακό Εφετείο, αποτελεί άλλη μια προσπάθεια της νομικής ομάδας του Τραμπ να μπλοκάρει την απόφαση κατώτερου δικαστηρίου που έκρινε την Δευτέρα ότι η ετυμηγορία θα ανακοινωθεί στις 10 Ιανουαρίου, δέκα ημέρες πριν από την ορκωμοσία του νέου προέδρου.

Με τη χθεσινή απόφασή του ο δικαστής Χουάν Μέρτσαν απέρριψε το αίτημα των δικηγόρων του Τραμπ που επιδίωκαν να καθυστερήσει η ανακοίνωση της ετυμηγορίας ώστε να εφεσιβάλουν δύο προηγούμενες αποφάσεις του, με τις οποίες επικύρωσε την καταδικαστική απόφαση που εξέδωσαν τον περασμένο Μάιο οι ένορκοι για 34 κατηγορίες παραποίησης εγγράφων. Ο δικαστής έκρινε ότι το αίτημα του Τραμπ για αναβολή ήταν επί της ουσίας «μια επανάληψη των επιχειρημάτων που έχει διατυπώσει άπειρες φορές στο παρελθόν». Ωστόσο ο Μέρτσαν δεν προτίθεται να στείλει τον Τραμπ στη φυλακή. Όπως είπε, ενόψει και της ορκωμοσίας του νέου προέδρου, θεωρεί πως η πιο πρακτική προσέγγιση θα ήταν να αφεθεί ελεύθερος χωρίς όρους και χωρίς να του επιβληθεί ούτε πρόστιμο, αλλά μόνο να καταγραφεί η καταδίκη στο ποινικό μητρώο του.

Η υπόθεση για την οποία κρίθηκε ένοχος ο Τραμπ αφορά την καταβολή 130.000 δολαρίων από τον πρώην δικηγόρο του, τον Μάικλ Κόεν, στην ηθοποιό ταινιών για ενήλικες Στόρμι Ντάνιελς, για να εξαγοράσει τη σιωπή της πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016. Η Ντάνιελς ισχυρίζεται ότι είχε συνευρεθεί ερωτικά με τον Τραμπ πριν από πολλά χρόνια, αλλά εκείνος το αρνείται.

Ο Τραμπ λέει ότι ο εισαγγελέας του Μανχάταν Άλβιν Μπραγκ, που είναι Δημοκρατικός, σκόπευε με την υπόθεση αυτή να πλήξει την προεκλογική εκστρατεία του. Ο εισαγγελέας απαντά ότι είναι πολύ συνηθισμένο γεγονός να ασκούνται διώξεις από το γραφείο του για παραποίηση λογιστικών εγγράφων.

Ο Τραμπ είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ –πρώην ή εν ενεργεία– που καταδικάζεται για ποινικό αδίκημα.

Τους τελευταίους μήνες οι δικηγόροι του επιχείρησαν δύο φορές, ανεπιτυχώς, να απορριφθεί η υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

