Βρετανία: 14χρονος μαχαιρώθηκε και πέθανε μέσα σε λεωφορείο

Ένας έφηβος 14 ετών πέθανε, αφού δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι σήμερα το απόγευμα μέσα σε ένα λεωφορείο, στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η επίθεση αυτή είναι η πολλοστή που σημειώνεται με μαχαίρι στη Βρετανία το τελευταίο διάστημα.

Η αστυνομία κλήθηκε στη συνοικία Γούλγουιτς, νωρίς το απόγευμα και οι διασώστες έδωσαν επί τόπου τις πρώτες βοήθειες σε ένα αγόρι 14 ετών το οποίο όμως «δυστυχώς πέθανε λίγο μετά την άφιξή τους».

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη. Οι αστυνομικές αρχές κάλεσαν τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν όσα είδαν.

Η συχνότητα των επιθέσεων με μαχαίρια έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα. Τον Σεπτέμβριο, άλλος ένας έφηβος μαχαιρώθηκε και σκοτώθηκε στην ίδια συνοικία, το Γούλγουιτς. Συνολικά, περισσότερα από 50.500 τέτοια επεισόδια καταγράφηκαν στην Αγγλία και την Ουαλία από τον Μάρτιο του 2023 μέχρι τον Μάρτιο του 2024, αύξηση 4% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών.

Από τον Μάρτιο του 2022 μέχρι τον Μάρτιο του 2023, το 82% των εφήβων που δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν με μαχαίρι. Την αμέσως προηγούμενη χρονιά, το ποσοστό αυτό ήταν 73%.

Τον Σεπτέμβριο η κυβέρνηση απαγόρευσε με νόμο τις ματσέτες και τα μαχαίρια τύπου ζόμπι (πτυσσόμενοι σουγιάδες με γαμψή λάμα), η χρήση των οποίων διπλασιάστηκε μέσα σε μια πενταετία.

