Χαμάς: Δεν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός

Ένα βήμα πιο κοντά στη σύγκρουση Ισραήλ – Ιράν φαίνεται να βρισκόμαστε από σήμερα Τετάρτη, καθώς η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ξεκαθάρισε ότι δεν θα συμμετάσχει στον νέο γύρο συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Έτσι οι προσδοκίες για επίτευξη εκεχειρίας μέσω διαπραγματεύσεων περιορίζονται σημαντικά, με τις ιρανικές πηγές να επισημαίνουν ότι μόνο μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αποτρέψει μια ιρανική επίθεση στο Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ έχουν πει πως αναμένουν ότι οι έμμεσες συνομιλίες θα προχωρήσουν όπως έχει σχεδιαστεί στην πρωτεύουσα του Κατάρ, την Ντόχα, την Πέμπτη και πως μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός είναι ακόμη δυνατή. Ωστόσο ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε πως ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν ανέβαλε ένα ταξίδι στη Μέση Ανατολή που αναμενόταν να ξεκινήσει την Τρίτη.

Τρεις υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι διεμήνυσαν πως μόνο μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα συγκρατούσε το Ιράν από μια άμεση ανταπόδοση στο Ισραήλ για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στο έδαφός του τον περασμένο μήνα.

Η ισραηλινή κυβέρνηση είπε πως θα στείλει αντιπροσωπεία στις αυριανές συνομιλίες, όμως η Χαμάς, που ελέγχει τη Γάζα, ζήτησε ένα εφικτό σχέδιο για εφαρμογή μιας πρότασης την οποία έχει ήδη αποδεχθεί αντί περισσότερων συνομιλιών.



"Η Χαμάς είναι δεσμευμένη στην πρόταση που της παρουσιάστηκε στις 2 Ιουλίου, η οποία βασίζεται στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και στην ομιλία του Μπάιντεν και το κίνημα είναι έτοιμο να αρχίσει αμέσως συζήτηση για έναν μηχανισμό ώστε να εφαρμοστεί", δήλωσε στο Reuters ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς Σάμι Αμπού Ζούχρι.

"Το να πάμε σε νέα διαπραγμάτευση επιτρέπει στην κατοχική δύναμη να επιβάλει νέους όρους και να χρησιμοποιήσει τον λαβύρινθο της διαπραγμάτευσης ώστε να διαπράξει περισσότερες σφαγές", πρόσθεσε.

Μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός θα είχε σκοπό να θέσει τέλος στις μάχες στη Γάζα και να διασφαλίσει την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στον θύλακα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση πολλών Παλαιστινίων που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές, όμως οι δύο πλευρές παραμένουν διχασμένες για το τι θα ακολουθήσει και για άλλα θέματα.

Η Χαμάς θέλει μια συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος και αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα ως βασική προϋπόθεση για την απελευθέρωση των ομήρων, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει πως θα συμφωνήσει σε μία παύση των μαχών μόνο ώστε να επιτραπεί η επιστροφή όσο μεγαλύτερου αριθμού ομήρων είναι δυνατό. Έχει πει κατ΄επανάληψη των ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει μόνο με την εξάλειψη της Χαμάς.

Στην προσπάθεια να αποτραπεί μια ξεχωριστή κλιμάκωση ανάμεσα στην υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ και το Ισραήλ, μετά τη δολοφονία από το τελευταίο υψηλόβαθμου διοικητή της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού τον περασμένο μήνα, ο Άμος Χόκσταϊν, υψηλόβαθμος σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έφθασε σήμερα στη Βηρυτό.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι πιστεύει πως ένας ολοκληρωτικός πόλεμος Ισραήλ-Χεζμπολάχ μπορεί να αποφευχθεί, όμως το Ισραήλ και η Χαμάς πρέπει να κινηθούν προς μια ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα χωρίς άλλη καθυστέρηση.



Η Χεζμπολάχ ξεκίνησε διασυνοριακές επιθέσεις στο Ισραήλ σε σύντομο χρόνο μετά την έναρξη της στρατιωτικής επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα σε ανταπόδοση της φονικής επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου κατά την οποία περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 250 συνελήφθησαν ως όμηροι και μεταφέρθηκαν στη Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς, στο πιο ισχυρό πλήγμα εναντίον του Ισραήλ στην ιστορία του.



Ισραηλινά πυρά, που αρχικά είχαν περιοριστεί στην περιοχή των συνόρων με τον Λίβανο, θέτουν τώρα στο στόχαστρο υψηλόβαθμα στελέχη της Χεζμπολάχ, της Χαμάς και άλλους βορειότερα.

"Συνεχίζουμε να πιστεύουμε πως μια διπλωματική λύση μπορεί να επιτευχθεί επειδή συνεχίζουμε να πιστεύουμε πως κανείς δεν θέλει πραγματικά έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ", είπε ο Χόκσταϊν έπειτα από συνομιλίες με τον πρόεδρο της Βουλής του Λιβάνου Ναμπίχ Μπέρι, ισχυρό σύμμαχο της Χεζμπολάχ.

Ο Χόκσταϊν είπε πως συζήτησε με τον Μπέρι σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο που βρίσκεται στο τραπέζι για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, προσθέτοντας πως η συμφωνία θα βοηθήσει επίσης στην επίτευξη διπλωματικής λύσης στον Λίβανο που θα αποτρέψει το ξέσπασμα ενός ευρύτερου πολέμου.

"(Ο Μπέρι) και εγώ συμφωνήσαμε πως δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο και (πως) δεν υπάρχουν πλέον βάσιμες δικαιολογίες από οποιαδήποτε πλευρά για οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση", δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Χόκσταϊν αναμένεται επίσης να συναντηθεί με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι και τον υπουργό Εξωτερικών Αμπντουλάχ Μπου Χαμπίμπ.

Νωρίτερα σήμερα, ο Μικάτι δήλωσε πως οι συνομιλίες με Άραβες και Δυτικούς ηγέτες έχουν ενταθεί λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης στον Λίβανο και στην περιοχή.

"Έχουμε ενώπιόν μας αβέβαιες ευκαιρίες για διπλωματία η οποία τώρα κινείται για να αποτρέψει τον πόλεμο και να σταματήσει την ισραηλινή επιθετικότητα", είπε ο Μικάτι σε ομιλία πριν από τη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.



Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο αν το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ μπορούν να αποφύγουν τον πόλεμο, ο Χόκσταϊν είπε: "Το ελπίζω. Το πιστεύω".



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

