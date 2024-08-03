Ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε με το δίκτυο Fox News να συμμετάσχει σε τηλεμαχία με την Δημοκρατική αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις στις 4 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα του, το Truth Social αργά χθες (τοπική ώρα).

«Οι κανόνες θα είναι αντίστοιχοι με τους κανόνες του ντιμπέιτ μου με τον Κοιμισμένο Τζο, ο οποίος είχε φρικτή αντιμετώπιση από το κόμμα του, αλλά με πολυπληθές ακροατήριο», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έκτοτε αποσύρθηκε από την εκστρατεία για την επανεκλογή του.

Η ανάρτηση αποσύρθηκε και λίγα λεπτά αργότερα αντικαταστάθηκε με νέα, με τον Τραμπ να διαγράφει την πρότασή για «μεγάλη» εκδήλωση τύπου ‘Town Hall’ (σ.σ. εκδήλωση με κοινό που θέτει ερωτήσεις) την ίδια ημερομηνία εάν η Χάρις «δεν είναι πρόθυμη ή δεν είναι σε θέση να συμμετάσχει σε ντιμπέιτ».

Η Χάρις είχε απαντήσει τον περασμένο μήνα ότι είναι «έτοιμη» όταν το Fox News πρότεινε προεδρικό ντιμπέιτ μεταξύ των δύο υποψηφίων στις 17 Σεπτεμβρίου.

Αφού ο Μπάιντεν αποσύρθηκε από την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές στις 21 Ιουλίου και στήριξε τη Χάρις, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει σε τηλεμαχία μαζί της διότι δεν είναι η επίσημη υποψήφια του κόμματός της.

Ως απόδειξη για την έλλειψη στήριξης στο πρόσωπό της, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα δεν είχε εκφραστεί υπέρ της υποψηφιότητάς της Χάρις. Ωστόσο, ο Ομπάμα τάχθηκε στο πλευρό της μία ημέρα αργότερα, ενώ χθες η Χάρις έλαβε και επισήμως τον αναγκαίο αριθμό ψήφων από τους εκλέκτορες για να γίνει η υποψήφια του Δημοκρατικού κόμματος για την προεδρία των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

